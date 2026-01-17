एक्सप्लोरर
JSW की पहली SUV Jetour T2 तैयार, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन में होगी लॉन्च
JSW की पहली Jetour T2 SUV भारत में जल्द लॉन्च होगी. ये कार पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ आएगी और साइज में XUV 7XO से भी बड़ी होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.
JSW मोटर्स लिमिटेड भारत में अपनी पहली SUV लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है. इसके लिए JSW ने चीन की SUV स्पेशलिस्ट कंपनी Jetour के साथ पार्टनरशिप की है, जो Chery Automobile की ब्रांड है. Jetour पहले से ही ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत SUV रेंज के लिए जानी जाती है, जिसमें पेट्रोल, हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं. भारत में JSW, Jetour T2 SUV को री-ब्रांडेड नाम के साथ पेश करेगी.
भारत में कहां बनेगी Jetour T2 SUV?
- आने वाली Jetour T2 SUV को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित JSW के नए ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में असेंबल किया जाएगा. इसी प्लांट में भविष्य में इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियां भी बनाई जाएंगी. हालांकि कंपनी ने लॉन्च की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह SUV 2026 की तीसरी तिमाही में, यानी दिवाली के आसपास भारतीय बाजार में एंट्री कर सकती है.
साइज में XUV 7XO से भी बड़ी SUV
- Jetour T2 एक 5-सीटर SUV होगी, लेकिन इसके डाइमेंशन्स इसे सेगमेंट में काफी बड़ा बनाते हैं. इसकी लंबाई 4,785 मिमी है, जो इसे Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और Hyundai Alcazar से भी लंबा बनाती है. इसकी चौड़ाई 2,006 मिमी और ऊंचाई 1,880 मिमी है. वहीं 2,800 मिमी का व्हीलबेस और 220 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब रास्तों के लिए भी सक्षम बनाता है.
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दमदार परफॉर्मेंस
- JSW की यह SUV मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 1.5 लीटर का प्लग-इन हाइब्रिड इंजन मिलेगा. ग्लोबल मार्केट में यह इंजन 156 हॉर्सपावर और 220Nm का टॉर्क देता है. चीन में Jetour T2 दो हाइब्रिड वेरिएंट्स में आती है, जिसमें 2WD डुअल-मोटर और AWD ट्राई-मोटर ऑप्शन शामिल हैं. ट्राई-मोटर वर्जन 462PS की पावर और 700Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें प्योर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और इंजन-ओनली ड्राइव मोड्स मिलते हैं.
फीचर्स से भरपूर प्रीमियम SUV
- Jetour T2 SUV में 15.6 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Sony का 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे. ये सभी खूबियां इसे प्रीमियम SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाती हैं.
