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हिंदी न्यूज़ऑटोलोक अदालत में कौन-से चालान नहीं होते माफ? एक क्लिक में जानें डिटेल

लोक अदालत में कौन-से चालान नहीं होते माफ? एक क्लिक में जानें डिटेल

लोक अदालत में कौन-से चालान माफ नहीं होते हैं? जानिए ड्रिंक एंड ड्राइव, एक्सीडेंट और गंभीर ट्रैफिक नियमों से जुड़े उन मामलों की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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कुछ साल पहले हमारे देश में चालान के नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती है. लेकिन अब सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सख्त हो गई है. जिसके चलते अब जो भी नियम तोड़ता है उसे चालान भरना पड़ता है. लेकिन कुछ लोगों से अनजाने में गलती हो जाती है और चालान कट जाता है. जिसके चलते सरकार समय-समय पर लोक अदालत का कराती है. जिसमें वह लोग जाकर अपना चालान माफ करवा सकते हैं.

हालांकि लोक अदालत में भी कुछ ऐसे चालान हैं जिन्हें माफ नहीं किया जाता है. अगर आपके पास भी पुराने पेंडिंग चालान हैं और आप उन्हें लोक अदालत में निपटाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की साबित होगी. क्योंकि आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि लोक अदालत में किन गंभीर मामलों के चालान माफ नहीं होते हैं.

ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान

बता दें कि लोक अदालत में सबसे पहले और सबसे सख्त नियम ड्रिंक एंड ड्राइव वाले मामलों पर लागू होता है. यदि किसी वाहन चालक का चालान नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कटा है. तो वह किसी भी स्थिति में लोक अदालत में माफ या कम नहीं किया जाएगा.

क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान बड़ा अपराध माना जाता है. जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट में नियमित प्रक्रिया और सख्त सजा का प्रावधान तय किया गया है. ऐसे मामलों में वाहन चालकों को कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ता है और किसी भी तरह की रियायत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है.

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सड़क दुर्घटना के मामले

वहीं अगर किसी वाहन से कोई गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई है तो उससे जुड़े चालान माफ नहीं होंगे. इस तरह के सभी आपराधिक मामलों और गंभीर दुर्घटनाओं के मामलों को लोक अदालत के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाता है. क्योंकि इनमें कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य होता है.

जिसके चलते कोर्ट ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष और कानून के हिसाब से ही सुनवाई करता है, इसलिए एक्सीडेंट से जुड़े पेंडिंग मामलों का निपटारा इस मंच के जरिए कभी नहीं किया जा सकता है. वाहन चालकों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कानून व्यवस्था से जुड़े बड़े हादसों के चालान लोक अदालत में स्वीकार नहीं किए जाते हैं.

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खतरनाक ड्राइविंग के चालान नहीं होते माफ

जबकि इन दोनों के अलावा सार्वजनिक सड़कों पर जानबूझकर खतरनाक तरीके से स्टंट करना बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी भगाना या जिससे दूसरों की जान को सीधा खतरा पैदा हो ऐसे चालान भी माफ नहीं होते हैं. इसके अलावा यदि किसी वाहन का इस्तेमाल किसी भी तरह के आपराधिक काम को अंजाम देने में किया गया है या उस पर कोई एफआईआर दर्ज है तो ऐसे मामले में भी लोक अदालत में कोई सुनवाई नहीं है. लोक अदालत में केवल छोटे-मोटे और सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाले चालानों को ही सुलझाने की अनुमति दी जाती है. जबकि गंभीर अपराध इसमें शामिल नहीं होते हैं.

इन चालानों पर मिलती है राहत

आपको बता दें कि लोक अदालत में मुख्य रूप से उन्हीं चालानों को माफ किया जाता है जो छोटे-मोटे और साधारण नियमों के उल्लंघन से जुड़े होते हैं. जैसे बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना. इसके अलावा रेड लाइट जंप करना, नो-पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना या सामान्य ओवरस्पीडिंग जैसे मामलों में कोर्ट द्वारा जुर्माना काफी हद तक कम कर दिया जाता है.

अगर आपके पास भी इस तरह के सामान्य पेंडिंग चालान हैं तो आप आने वाली लोक अदालत में जाकर आसानी से राहत पा सकते हैं और अपने पुराने मामलों को हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Auto News Traffic Challan Lok Adalat
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