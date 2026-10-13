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हिंदी न्यूज़ऑटोछोटी कार में लगवा सकते हैं लग्जरी कैप्टन सीट्स? जानें सच

छोटी कार में लगवा सकते हैं लग्जरी कैप्टन सीट्स? जानें सच

क्या छोटी हैचबैक कार में लगवा सकते हैं लग्जरी कैप्टन सीट्स? जानिए इसके पीछे का सच, सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां और नुकसान की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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जब आप गाड़ी खरीदने के लिए मोटा पैसा खर्च करते हैं तो आपको गाड़ी में लग्जरी फीचर्स भी मिलते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही लग्जरी फीचर्स काफी डिमांड में है और वह गाड़ी में कैप्टन सीट्स का है. यह कैप्टन सीट्स आपको बड़ी एसयूवी या एमपीवी में ही मिलता है. लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई बार छोटी हैचबैक कार चलाने वाले लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या वे अपनी गाड़ी में पीछे वाली बेंच सीट को हटाकर कैप्टन सीट्स लगवा सकते हैं या नहीं.

अगर आप भी अपनी छोटी कार में ऐसा बदलाव कराने की सोच रहे हैं तो इसके पीछे की पूरी सच्चाई और चुनौतियों को जान लेना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको इसी से जुड़ी सभी अहम बातें बहुत ही आसान भाषा में बताने जा रहे हैं.

कैप्टन सीट्स लगवाने की बड़ी चुनौतियां

बता दें कि हैचबैक कारों का केबिन स्पेस लंबाई और चौड़ाई दोनों मामलों में काफी छोटा होता है. जबकि कैप्टन सीट्स शेप में काफी बड़ी, चौड़ी और भारी होती हैं. यदि आप इन्हें किसी तरह अपनी छोटी गाड़ी के पिछले हिस्से में फिट करवा भी लेते हैं तो कार का सारा लेगस्पेस और बूट स्पेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

जबकि इसके अलावा हैचबैक गाड़ियों का फर्श और सीट माउंटिंग पॉइंट्स बेंच सीट के हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं. वहीं छोटी जगह में सीटों के बड़े साइज के चलते यात्रियों को बैठने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

छोटी कार में लगवा सकते हैं लग्जरी कैप्टन सीट्स? जानें सच

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सेफ्टी से भी होता है समझौता

वहीं कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की ओरिजिनल सीटों का क्रैश-टेस्ट करवाती हैं. ताकि दुर्घटना के समय यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिल सके. बाहर से किसी लोकल बाजार में कैप्टन सीट्स मॉडिफाई करवाकर लगवाने से गाड़ी की ओरिजिनल सेफ्टी पूरी तरह से खतरे में पड़ जाती है. एक्सीडेंट या जोरदार टक्कर के दौरान ये मॉडिफाइड सीटें अपनी जगह से उखड़ सकती हैं.

जिससे अंदर बैठे लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. वहीं इसके अलावा इन सीटों के साथ मिलने वाली सीट बेल्ट का एंगल और फिटिंग भी पूरी तरह बिगड़ जाती है. जो नियमों के हिसाब से भी सही नहीं माना जाता है. बिना किसी आरटीओ अनुमति के इस तरह के बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करना कानूनी रूप से भी परेशानी का सबब बन सकता है.

कंफर्ट पाने के कई और हैं तरीके

अगर आप अपनी छोटी हैचबैक कार में बिना किसी बड़े बदलाव के सफर को ज्यादा आरामदायक बनाना चाहते हैं. तो कैप्टन सीट्स लगवाने का जोखिम उठाने के बजाय कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं. आप अपनी गाड़ी की ओरिजिनल बेंच सीटों में ही एक्स्ट्रा कुशनिंग, मेमोरी फोम या आरामदायक सीट कवर लगवा सकते हैं.

जिससे बैठने का अहसास काफी हद शानदार हो जाता है. जबकि इसके अलावा लंबे सफर के दौरान पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम के लिए अच्छी क्वालिटी का सेंटर आर्मरेस्ट और एडजेस्टेबल हेडरेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये छोटे बदलाव आपकी कार के इंटीरियर को बिना नुकसान पहुंचाए सफर को काफी हद तक आरामदायक बना देते हैं.

समझदारी भरा फैसला

बता दें कि छोटी हैचबैक कारों में लग्जरी कैप्टन सीट्स लगवाना सुनने में जितना सही लगता है असल जिंदगी में यह तकनीकी और सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है.

क्योंकि इससे न केवल गाड़ी की बॉडी कमजोर होती है बल्कि परिवार की सुरक्षा भी दांव पर लग जाती है. इसलिए समझदारी इसी में है कि छोटी कारों में कैप्टन सीट्स का जोखिम उठाने के बजाय उपलब्ध स्पेस के हिसाब से ही अपनी राइड को आरामदायक बनाएं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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