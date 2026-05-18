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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में दौड़ेगी 1000 KM से ज्यादा, BYD पेश करने जा रही प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानें खासियत

फुल टैंक में दौड़ेगी 1000 KM से ज्यादा, BYD पेश करने जा रही प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानें खासियत

BYD Sealion 6 Test Mule in India: कंपनी फिलहाल भारत में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है, लेकिन Sealion 6 कंपनी की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV हो सकती है. आइए इस गाड़ी की खासियत जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 May 2026 11:32 AM (IST)
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भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत और पर्यावरण के लिहाज से अब लोग ऐसी गाड़ियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो बेहतर माइलेज देने के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हो. इसी बीच चीनी कार निर्माता कंपनी BYD भारत में अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV BYD Sealion 6 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया. ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द भारतीय बाजार में उतार सकती है.

BYD फिलहाल भारत में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है, लेकिन Sealion 6 कंपनी की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV हो सकती है. प्लग-इन हाइब्रिड यानी PHEV तकनीक में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का इस्तेमाल होता है. इससे कार जरूरत के हिसाब से पेट्रोल और बैटरी दोनों पर चल सकती है. यही वजह है कि ऐसी गाड़ियों में बेहतर माइलेज और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक BYD Sealion 6 एक बार फुल चार्ज और फ्यूल टैंक फुल होने पर करीब 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज दे सकती है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

इस SUV का डिजाइन काफी प्रीमियम और मॉडर्न रखा गया है. इसका लुक दूसरी SUVs की तुलना में ज्यादा मजबूत और आकर्षक दिखाई देता है. सामने की तरफ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जबकि पीछे कनेक्टेड LED टेललैंप और बड़ा स्पॉइलर देखने को मिलता है. Sealion 6 का डिजाइन काफी हद तक BYD Sealion 7 से मिलता-जुलता है, लेकिन इसका आकार ज्यादा पारंपरिक SUV जैसा रखा गया है. इसका रोड प्रजेंस भी काफी दमदार दिखाई देता है.

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कार का इंटीरियर और फीचर्स

कार के इंटीरियर को भी काफी प्रीमियम बनाया गया है. इसमें ड्यूल-टोन केबिन दिया गया है, जो ब्लैक और टैन या ऑफ-व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आता है. डैशबोर्ड पर सिल्वर फिनिश दी गई है, जिससे केबिन और ज्यादा लग्जरी महसूस होता है. इसमें 15.6 इंच की बड़ी रोटेटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है, जो इस SUV की सबसे खास खूबियों में से एक मानी जा रही है. इसके अलावा ड्राइवर के लिए 12.3 इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है।

फीचर्स की बात करें तो BYD Sealion 6 काफी एडवांस SUV साबित हो सकती है.इसमें पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 10-स्पीकर Infinity साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं.वहीं सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ADAS और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.यही वजह है कि यह SUV फैमिली ग्राहकों को भी काफी आकर्षित कर सकती है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में भी यह SUV काफी दमदार मानी जा रही है.इंटरनेशनल मार्केट में इसे 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश किया गया है. इसके कुछ वेरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका पावर आउटपुट 218hp से लेकर 344hp तक हो सकता है. यानी यह SUV सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि शानदार परफॉर्मेंस भी दे सकती है.

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Published at : 18 May 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
BYD Sealion BYD Motors BYD Hybrid Car Plug-in Hybrid Car
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