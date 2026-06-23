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हिंदी न्यूज़ऑटोMonsoon Tyre Car Pressure: मानसून सीजन में कितनी होनी चाहिए कार में हवा? जानें सही एयर-प्रेशर

Monsoon Tyre Car Pressure: मानसून सीजन में कितनी होनी चाहिए कार में हवा? जानें सही एयर-प्रेशर

आमतौर पर कारों के लिए 30 से 35 पीएसआई के बीच टायर प्रेशर सही माना जाता है, हालांकि बारिश के मौसम में एक्सपर्ट्स सामान्य दबाव से 2 से 3 पीएसआई कंप्रेसर रखने की सलाह देते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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Monsoon Tyre Car Pressure: देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक्टिव हो चुका है और कई राज्यों में बारिश भी हो रही है. ऐसे में बारिश के मौसम को देखते हुए कई लोग घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ निकलते हैं. हालांकि बारिश के मौसम में कार से घूमने जाने का मजा अलग होता है, लेकिन इसके साथ ही बारिश के मौसम में गाड़ी का भी खास ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से गाड़ी से जुड़ी समस्याएं हो सकती है. खासकर गाड़ी में हवा का प्रेशर सही न हो तो दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं मानसून के सीजन में कार में हवा कितनी होनी चाहिए और सही प्रेशर कितना होता है. 

मानसून में कितना होना चाहिए टायर प्रेशर? 

आमतौर पर कारों के लिए 30 से 35 पीएसआई के बीच टायर प्रेशर सही माना जाता है, हालांकि बारिश के मौसम में एक्सपर्ट्स सामान्य दबाव से 2 से 3 पीएसआई कंप्रेसर रखने की सलाह देते हैं,  जिसका मतलब है कि अगर आपकी कार के लिए 35 पीएसआई प्रेशर निश्चित है, तो मानसून में इसे 31 से 32 पीएसआई के आसपास रखा जा सकता है. कम प्रेशर रखने से टायर का सड़क के साथ संपर्क क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे गिली सड़क पर पकड़ बेहतर होती है और इससे ब्रेकिंग के दौरान कार के फिसलने की संभावना भी कम हो जाती है. 

हर कार के लिए अलग होता है प्रेशर 

टायर प्रेशर को लेकर कोई एक नियम सभी वाहनों पर लागू नहीं होता है. अलग-अलग कारों और टायरों के लिए प्रेशर की अलग-अलग तय होता है. इसलिए वाहन निर्माता कंपनी की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करना सबसे सही माना जाता है. कार का सही टायर प्रेशर वाहन की ओनर मैनुअल में दिया होता है. इसके अलावा ड्राइवर साइड डोर फ्रेम पर लगे स्टीकर पर भी इसकी जानकारी मिल जाती है. ऐसे में मानसून में प्रेशर कम करने से पहले कंपनी के निर्देशों को जरूर देख लेने की सलाह दी जाती है. 

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ज्यादा या कम एयर प्रेशर हो सकता है नुकसानदायक 

सिर्फ कम हवा ही नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा प्रेशर भी समस्या पैदा कर सकती है. ज्यादा हवा होने पर टायर का सड़क से काॅन्टेक्ट कम हो जाता है, जिससे गीली सड़क पर ग्रिप कमजोर पड़ सकती है. वहीं कम प्रेशर होने पर टायर तेजी से घिस सकता है और माइलेज पर असर पड़ता है. अगर टायर में हवा कम हो तो वाहन की हैंडलिंग भी भारी महसूस हो सकती है और स्टीयरिंग रिस्पाॅन्स भी प्रभावित होता है. वहीं जरूरत से ज्यादा हवा होने पर गाड़ी उछलती हुई महसूस हो सकती है.

बारिश के मौसम में नियमित जांच है जरूरी 

मानसून के दौरान तापमान और मौसम में लगातार बदलाव होता रहता है, जिसका असर टायर प्रेशर पर भी पड़ता है. इसलिए एक्सपर्ट समय-समय पर टायर प्रेशर जांचने की सलाह देते हैं. आजकल कई कारों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया जा रहा है, जो प्रेशर में होने वाले बदलाव की जानकारी तुरंत देता है. अगर गाड़ी में यह सुविधा नहीं है, तो पेट्रोल पंप या सर्विस सेंटर पर आप एयर प्रेशर की जांच नियमित रूप से करा सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Jun 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Monsoon Car Tyre Pressure Monsoon Tyre Car Pressure Rainy Season Car Care Monsoon Car Tips
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