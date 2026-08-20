CNG कार चलाते हैं? ये गलती करा सकती है सिलेंडर ब्लास्ट

Car CNG Cylinder Blast Reasons: भारत में अब पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की बिक्री कम होती जा रही है. उसकी सबसे बड़ी वजह है सीएनजी कारें. पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के दौर में सीएनजी गाड़ियां मिडिल परिवार और रोजमर्रा का सफर करने वालों के लिए एक बहुत ही किफायती विकल्प साबित होती हैं. लेकिन, थोड़ी सी लापरवाही में की गई चूक इस किफायती विकल्प को एक बड़े हादसे में बदल सकती है.

ऐसा हम इस लिए बता रहे हैं क्योंकि, आए दिन सीएनजी स्टेशनों पर गैस भरवाते समय या चलती कार में अचानक सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट होने की दर्दनाक खबरें सामने आती रहती हैं. कई मामलों में देखा जाता है कि, हादसा सिलेंडर की खराबी से नहीं बल्कि गाड़ी मालिक द्वारा की गई अनजाने की गलतियों की वजह से होता है. अगर आपकी कार में भी सीएनजी किट लगी हुई है तो जानिए वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं और इनसे कैसे बचा जाए.

हाइड्रो-टेस्टिंग है जरूरी

आपको जानकारी दें दे कि, सीएनजी सिलेंडर में गैस लगभग 200 बार के बेहद हाई प्रेशर पर भरी जाती है. समय के साथ सिलेंडर के अंदर की धातु पर दबाव और जंग का असर पड़ता है. नियम के मुताबिक हर 3 साल में एक बार मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेंटर से सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट करवाना अनिवार्य होता है.

वहीं, टेस्टिंग के दौरान सिलेंडर के दबाव सहने की क्षमता की जांच की जाती है. यदि आप हाइड्रो-टेस्टिंग को टालते हैं या फर्जी प्लेट लगाकर गाड़ी चलाते हैं तो जर्जर सिलेंडर हाई प्रेशर झेल नहीं पाता और फटने की कगार पर पहुंच जाता है.





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लोकल सीएनजी किट का इस्तेमाल

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की थोड़ी सी बचत करने के चक्कर में बाहर के लोकल मैकेनिक से आफ्टर-मार्केट या अन-अथॉराइज्ड सीएनजी किट लगवा लेते हैं. इन लोकल किट्स में इस्तेमाल होने वाले पाइप, वाल्व और सिलेंडर की क्वालिटी बेहद घटिया होती है. साथ ही इनकी फिटिंग में लीकेज की गुंजाइश बनी रहती है. हमेशा सरकार द्वारा अप्रूव्ड सीएनजी किट ही लगवाएं. ऐसा इस लिए है क्योंकि, अप्रूव्ड सीएनजी किट से खतरे ही गुंजाइश एक दम कम हो जाती है.

कार के अंदर बैठे रहना

आपको बता दें कि, सीएनजी पंपों पर गैस भरवाते समय कार से बाहर उतरने का सख्त नियम होता है. लेकिन कई लोग आलस के कारण गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं. गैस भरवाते समय यदि प्रेशर में अचानक कोई खराबी आए या सिलेंडर लीकेज से ब्लास्ट हो जाए तो अंदर बैठे यात्रियों को भागने का समय नहीं मिलता. इसलिए सीएनजी पंप पर पहुंचते ही कार के सभी यात्रियों को तुरंत बाहर उतर जाना चाहिए.





एक्सपायरी डेट नजरअंदाज करना

जानकारी के लिए बता दें हर सीएनजी सिलेंडर की एक तय लाइफ होती है. सिलेंडर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पंच लिखी होती है. तय समय पूरी होने के बाद उस सिलेंडर का इस्तेमाल करना किसी जलते बम को साथ लेकर चलने जैसा है. इसके अलावा यदि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो और सिलेंडर पर कोई गहरा कट या डेंट आ गया हो तो उसे तुरंत बदलवा लेना चाहिए.

कार के अंदर बीड़ी-सिगरेट पीना

आपको बता दें कि, सीएनजी बेहद ज्वलनशील गैस है. अगर केबिन या बूट स्पेस में थोड़ा भी गैस का रिसाव हो रहा हो और कोई व्यक्ति कार के अंदर बीड़ी, सिगरेट या माचिस जला ले तो पलक झपकते ही गाड़ी में आग लग सकती है. इसके अलावा गर्म तासीर वाली चीजें या घटिया क्वालिटी की आफ्टर-मार्केट वायरिंग से निकली स्पार्क भी ब्लास्ट की वजह बन सकती है.

यह 3 काम जरूर करें

अगर आप भी सीएनजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तीन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर आपके गाड़ी में गैस की गंध आ रही है तो तुरंत सीएनजी वाल्व बंद करें और मैकेनिक को दिखाएं. जबकि इसके अलावा हर 3 साल में हाइड्रो-टेस्टिंग की वैलिड प्लेट जरूर लगवाएं. वहीं, सीएनजी भरवाते समय इंजन बंद रखें और गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े हों.

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