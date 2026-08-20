Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCNG कार चलाते हैं? ये गलती करा सकती है सिलेंडर ब्लास्ट

CNG कार चलाते हैं? ये गलती करा सकती है सिलेंडर ब्लास्ट

Car CNG Cylinder Blast Reasons: CNG कार में गैस भरवाते समय होने वाली ये गलतियां सिलेंडर ब्लास्ट का कारण बन सकती हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

Car CNG Cylinder Blast Reasons: भारत में अब पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की बिक्री कम होती जा रही है. उसकी सबसे बड़ी वजह है सीएनजी कारें. पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के दौर में सीएनजी गाड़ियां मिडिल परिवार और रोजमर्रा का सफर करने वालों के लिए एक बहुत ही किफायती विकल्प साबित होती हैं. लेकिन, थोड़ी सी लापरवाही में की गई चूक इस किफायती विकल्प को एक बड़े हादसे में बदल सकती है.

ऐसा हम इस लिए बता रहे हैं क्योंकि, आए दिन सीएनजी स्टेशनों पर गैस भरवाते समय या चलती कार में अचानक सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट  होने की दर्दनाक खबरें सामने आती रहती हैं. कई मामलों में देखा जाता है कि, हादसा सिलेंडर की खराबी से नहीं बल्कि गाड़ी मालिक द्वारा की गई अनजाने की गलतियों की वजह से होता है. अगर आपकी कार में भी सीएनजी किट लगी हुई है तो जानिए वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं और इनसे कैसे बचा जाए.

हाइड्रो-टेस्टिंग है जरूरी

आपको जानकारी दें दे कि, सीएनजी सिलेंडर में गैस लगभग 200 बार के बेहद हाई प्रेशर पर भरी जाती है. समय के साथ सिलेंडर के अंदर की धातु पर दबाव और जंग का असर पड़ता है. नियम के मुताबिक हर 3 साल में एक बार मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेंटर से सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट करवाना अनिवार्य होता है. 

वहीं, टेस्टिंग के दौरान सिलेंडर के दबाव सहने की क्षमता की जांच की जाती है. यदि आप हाइड्रो-टेस्टिंग को टालते हैं या फर्जी प्लेट लगाकर गाड़ी चलाते हैं तो जर्जर सिलेंडर हाई प्रेशर झेल नहीं पाता और फटने की कगार पर पहुंच जाता है.


CNG कार चलाते हैं? ये गलती करा सकती है सिलेंडर ब्लास्ट

यह भी पढ़ें: बहन के लिए बेस्ट Rakhi Gift, ये स्कूटर बनेंगे पहली पसंद

लोकल सीएनजी किट का इस्तेमाल

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की थोड़ी सी बचत करने के चक्कर में बाहर के लोकल मैकेनिक से आफ्टर-मार्केट या अन-अथॉराइज्ड सीएनजी किट लगवा लेते हैं. इन लोकल किट्स में इस्तेमाल होने वाले पाइप, वाल्व और सिलेंडर की क्वालिटी बेहद घटिया होती है. साथ ही इनकी फिटिंग में लीकेज की गुंजाइश बनी रहती है. हमेशा सरकार द्वारा अप्रूव्ड सीएनजी किट ही लगवाएं. ऐसा इस लिए है क्योंकि, अप्रूव्ड सीएनजी किट से खतरे ही गुंजाइश एक दम कम हो जाती है.  

कार के अंदर बैठे रहना

आपको बता दें कि, सीएनजी पंपों पर गैस भरवाते समय कार से बाहर उतरने का सख्त नियम होता है. लेकिन कई लोग आलस के कारण गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं. गैस भरवाते समय यदि प्रेशर में अचानक कोई खराबी आए या सिलेंडर लीकेज से ब्लास्ट हो जाए तो अंदर बैठे यात्रियों को भागने का समय नहीं मिलता. इसलिए सीएनजी पंप पर पहुंचते ही कार के सभी यात्रियों को तुरंत बाहर उतर जाना चाहिए.


CNG कार चलाते हैं? ये गलती करा सकती है सिलेंडर ब्लास्ट

एक्सपायरी डेट नजरअंदाज करना

जानकारी के लिए बता दें हर सीएनजी सिलेंडर की एक तय लाइफ होती है. सिलेंडर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पंच लिखी होती है. तय समय पूरी होने के बाद उस सिलेंडर का इस्तेमाल करना किसी जलते बम को साथ लेकर चलने जैसा है. इसके अलावा यदि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो और सिलेंडर पर कोई गहरा कट या डेंट आ गया हो तो उसे तुरंत बदलवा लेना चाहिए.

कार के अंदर बीड़ी-सिगरेट पीना

आपको बता दें कि, सीएनजी बेहद ज्वलनशील गैस है. अगर केबिन या बूट स्पेस में थोड़ा भी गैस का रिसाव हो रहा हो और कोई व्यक्ति कार के अंदर बीड़ी, सिगरेट या माचिस जला ले तो पलक झपकते ही गाड़ी में आग लग सकती है. इसके अलावा गर्म तासीर वाली चीजें या घटिया क्वालिटी की आफ्टर-मार्केट वायरिंग से निकली स्पार्क भी ब्लास्ट की वजह बन सकती है.

यह 3 काम जरूर करें 

अगर आप भी सीएनजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तीन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर आपके गाड़ी में गैस की गंध आ रही है तो तुरंत सीएनजी वाल्व बंद करें और मैकेनिक को दिखाएं. जबकि इसके अलावा हर 3 साल में हाइड्रो-टेस्टिंग की वैलिड प्लेट जरूर लगवाएं. वहीं, सीएनजी भरवाते समय इंजन बंद रखें और गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े हों.

यह भी पढ़ें: Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
CNG Cylinder Blast Reasons CNG Cylinder Hydro Testing Rule 3 Years CNG Station Filling Safety Rules CNG Car Maintenance Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
CNG कार चलाते हैं? ये गलती करा सकती है सिलेंडर ब्लास्ट
CNG कार चलाते हैं? ये गलती करा सकती है सिलेंडर ब्लास्ट
ऑटो
Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक
Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक
ऑटो
बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम
बाइक पर बैठीं 3 सवारी तो कितना कटेगा चालान? जानें नियम
ऑटो
Fronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?
Fronx लाने का सपना होगा पूरा, जानें कितनी बनेगी EMI?
Advertisement

वीडियोज

Aamrapali Dubey ने Nirahua संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
महाराष्ट्र
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
ओटीटी
OTT पर 21 दिनों में रिलीज हो रही राशा थडानी की तेलुगु फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम', जानें कब और कहां देखें
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी राशा थडानी की 'श्रिनिवास मंगापुरम'?
क्रिकेट
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
इमरान के खिलाफ SC पहुंची शहबाज सरकार ने वहां भी कर दी गलती, लगा झटका
इमरान के खिलाफ SC पहुंची शहबाज सरकार ने वहां भी कर दी गलती, लगा झटका
इंडिया
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
दिल्ली NCR
सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन
सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget