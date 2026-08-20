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हिंदी न्यूज़ऑटोFortuner की बढ़ेगी टेंशन? Kia ला रही Hybrid-Diesel SUV

Fortuner की बढ़ेगी टेंशन? Kia ला रही Hybrid-Diesel SUV

Kia Sorento: Kia अपनी नई सोरेंटो हाइब्रिड और डीजल SUV को अगले महीने भारत में लॉन्च करने जा रही है. AWD, जनरेटिव AI और पावरफुल इंजन के साथ क्या यह फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे पाएगी? जानिए डिटेल्स.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 20 Aug 2026 06:50 PM (IST)
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Kia Sorento: भारत में जब भी रौला जमाने वाली गाड़ी की बात होती है तो सभी के दिमाग में सबसे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम आता है. क्योंकि, फॉर्च्यूनर का लुक और सभी के दिलो पर राज करता है और साथ ही इसका दमदार पॉवर भी लाजवाब है. लेकिन अब इस प्रीमियम SUV सेगमेंट में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. क्योंकि, किआ अब भारतीय बाजार में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. कंपनी सितंबर महीने की 4 तारीख को अपनी फ्लैगशिप SUV किआ सोरेंटो को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है. यह कार न केवल कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी होगी. बल्कि यह ऑल-व्हील ड्राइव और डीजल इंजन के विकल्प के साथ भी दस्तक देने वाली है.

बता दें कि, किआ ने अपनी इस SUV का प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शुरू कर दिया है. सोरेंटो तीन रो वाली एक लग्जरी SUV है, जो सीधा फॉर्च्यूनर, कोडियाक और टाइरॉन जैसी गाड़ियों को चुनौती देने वाली है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और जबरदस्त फीचर्स के साथ आ रही यह गाड़ी भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया और काफी दिलचस्प विकल्प साबित हो सकती है.

मिलेगा हाइब्रिड और डीजल इंजन का कॉम्बिनेशन

आपको बता दें कि, किआ सोरेंटो की सबसे बड़ी खासियत इसका पावरट्रेन सेटअप होने वाला है. इस सेगमेंट में ज्यादातर गाड़ियां केवल डीजल या सिर्फ पेट्रोल विकल्प के साथ आती हैं. लेकिन किआ दोनों तरह के खरीदारों को निशाना  बना रही है. सोरेंटो में ग्राहकों को एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के संयोजन के साथ काम करेगा.

वहीं, इस हाइब्रिड सिस्टम के साथ AWD का ऑप्शन भी दिया जा रहा है जिससे यह गाड़ी खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के दौरान बेहतरीन ग्रिप और स्टेबिलिटी देगी. इसके अलावा कंपनी इसमें एक पावरफुल 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी बरकरार रखेगी. बड़े SUV खरीदार अक्सर डीजल के पंची टॉर्क और बेहतरीन माइलेज को पहली प्राथमिकता देते हैं और यह डीजल वेरिएंट उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करेगा.


Fortuner की बढ़ेगी टेंशन? Kia ला रही Hybrid-Diesel SUV

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AI से लैस होगा केबिन

बात करें तकनीक की तो इस मामले में भी किआ सोरेंटो अपने सेगमेंट में नया बेंचमार्क सेट करने जा रही है. भारत में सोरेंटो के साथ पहली बार किआ का नया AI असिस्टेंट डेब्यू कर रहा है जो लाइव जनरेटिव AI पर काम करता है. इस AI असिस्टेंट की मदद से कार के अंदर बैठे यात्री बिल्कुल प्राकृतिक भाषा में गाड़ी से बातचीत कर सकेंगे.

यह सिर्फ सामान्य वॉयस कमांड ही नहीं समझेगा बल्कि कार के कई इन-कार कंट्रोल्स को आसानी से ऑपरेट करने में भी आपकी मदद करेगा. इसके साथ ही ड्राइवर और यात्रियों को रियल-टाइम जानकारी और पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स भी इस सिस्टम के जरिए आसानी से मिलते रहेंगे.

साथ ही मिलेगा प्रीमियम इंटीरियर

आपको इस गाड़ी के अंदर जैसे ही कदम रखेंगे आपको एक बेहद लग्जरी और मॉडर्न केबिन का अहसास होगा. जबकि इंटीरियर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है इसका नया किआ स्टीयरिंग व्हील. जिस पर ऑफ-सेंटर लोगो दिया गया है. डैशबोर्ड पर एक-दूसरे से जुड़ी हुई बड़ी कर्व्ड ट्विन-स्क्रीन दी गई हैं.

जो इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले का काम करती हैं. इसके अलावा केबिन में प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, और एंबियंट लाइटिंग जैसे कई शानदार फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. गाड़ी के बाहर का डिजाइन भी काफी मस्कुलर, अट्रैक्टिव और रोड प्रेजेंस के मामले में काफी दमदार नजर आता है.

कबतक होगी लॉन्च?

बता दें कि, किआ अपनी इस नई 3-रो सोरेंटो को आगामी 4 सितंबर को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी. अनंतपुर प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के कारण माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत काफी आक्रामक रखी जा सकती है. 3-रो कंफिगरेशन में यह अपने सेगमेंट की इकलौती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार बनेगी.


Fortuner की बढ़ेगी टेंशन? Kia ला रही Hybrid-Diesel SUV

भारतीय बाजार में लॉन्च होते ही इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक, और फॉक्सवैगन टाइरॉन जैसी गाड़ियों से देखने को मिलेगा. अपनी बेहतरीन माइलेज देने वाली हाइब्रिड तकनीक, ऑल-व्हील-ड्राइव क्षमता और एडवांस्ड AI फीचर्स के दम पर सोरेंटो इस पूरे सेगमेंट का गणित पूरी तरह से बदलने का माद्दा रखती है.

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Published at : 20 Aug 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Kia Sorento Hybrid Toyota Fortuner Rival Kia Sorento India Launch Kia Sorento Diesel AWD Kia Sorento AI Assistant
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