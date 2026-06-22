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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली से देहरादून के बीच कुल कितने टोल प्लाजा पड़ते हैं? जानिए Toll Tax का क्या है हिसाब

दिल्ली से देहरादून के बीच कुल कितने टोल प्लाजा पड़ते हैं? जानिए Toll Tax का क्या है हिसाब

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को देश के सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. यह सड़क दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. लगभग 210 किलोमीटर लंबे इस मॉडर्न एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून पहुंचने का समय 6 से 7 घंटे की बजाय केवल ढाई से तीन घंटे रह गया है. समय की इस बड़ी बचत के लिए यात्रियों को टोल टैक्स भी चुकाना होगा. आइए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर कुल कितने टोल हैं और इसका कुल कितना शुल्क है?

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को देश के सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. यह सड़क दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ती है. एक्सप्रेसवे पर हाई-स्पीड ट्रैफिक, बेहतर सेफ्टी, वन्यजीव संरक्षण के लिए खास कॉरिडोर और मॉडर्न सुविधाएं दी गई हैं. इसके जरिए न केवल सफर का समय कम होगा बल्कि फ्यूल की भी बचत होगी.

पूरे एक्सप्रेसवे पर कुल कितने टोल?

टोल व्यवस्था की बात करें तो पूरे एक्सप्रेसवे पर 5 टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जिसमें यात्रियों से उनके सफर की दूरी के आधार पर टोल वसूला जाता है. कार मालिकों के लिए पूरे दिल्ली-देहरादून मार्ग पर एक तरफ का कुल टोल लगभग 675 रुपये तक है. टोल पेमेंट मुख्यतौर पर फास्टैग के माध्यम से की जाएगी, जिससे गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और सफर लगातार जारी रह सकेगा. 

सफर का टाइम पहले से बेहद कम 

एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग जगहों पर टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जहां गाड़ी की श्रेणी के अनुसार फीस निर्धारित की गई. कारों के अलावा बस, ट्रक और दूसरी कमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल दरें ज्यादा हैं. इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर और देहरादून के बीच कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो गई है, जिससे सफर का समय लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा कम हो गया है. इसके अलावा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई फ्लाईओवर, अंडरपास और इंटरचेंज बनाए गए हैं.जंगल वाले हिस्सों में वन्यजीवों की आवाजाही के लिए खास संरचनाएं भी तैयार की गई हैं.

एक्सप्रेसवे के ये फायदे

ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आप दिल्ली से देहरादून इस नए एक्सप्रेसवे से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो आपको टोल के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा खर्च जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन बदले में आपको कई घंटे का समय बचाने, बेहतर सड़क का एक्सपीरियंस और आरामदायक सफर का लाभ भी मिलने वाला है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 22 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Toll Plaza Auto News Car News Delhi Dehradun Expressway
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