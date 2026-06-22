Skoda ने शुरू की Kodiaq RS की बुकिंग, इतनी खास कि सिर्फ 50 लोग ही खरीद पाएंगे

Skoda भारत में अपनी नई परफॉर्मेंस SUV Kodiaq RS को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इस SUV की बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी बिक्री भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है. खास बात यह है कि Kodiaq RS को भारत में पूरी तरह तैयार (CBU) मॉडल के रूप में लाया जाएगा, जिसके चलते इसकी संख्या बेहद लिमिटेड रहने वाली है. माना जा रहा है कि कंपनी सिर्फ 50 यूनिट्स ही भारत में लाएगा. ऐसे में यह गाड़ी काफी एक्सक्लूसिव होने वाली है.

नई Skoda Kodiaq RS को स्टैंडर्ड Kodiaq से ज्यादा स्पोर्टी और पावरफुल बनाया गया है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल TSI इंजन मिलेगा, जो 265bhp की पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. यह टॉर्क Octavia RS से भी ज्यादा है. इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया जाएगा, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर होगा.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

गाड़ी के डिजाइन की बात करें तो Kodiaq RS को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं. इसमें नए फ्रंट और रियर बंपर, स्पोर्टी एग्जॉस्ट, बड़े 20-इंच अलॉय व्हील्स और आकर्षक स्टाइलिंग देखने को मिलेगी. इसके साथ ही बेहतर ब्रेकिंग के लिए बड़े ब्रेक्स भी दिए जाने की उम्मीद है.

इंटीरियर में भी स्पोर्टी फील पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें ऑल-ब्लैक केबिन थीम, रेड एक्सेंट्स और स्पोर्ट्स सीट्स जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिल सकती हैं. ये बदलाव इसे एक लग्जरी और परफॉर्मेंस-फोकस्ड SUV बनाएंगे.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

Kodiaq RS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत में पहली बार स्कोडा की RS बैजिंग किसी एसयूवी के साथ पेश की जा रही है. वहीं, Kodiaq भी पहली बार RS अवतार में देखने को मिलेगी. सीमित संख्या और इंपोर्टेड मॉडल होने के चलते इसकी कीमत मौजूदा Kodiaq से काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है.

किन लोगों के लिए खास होगी गाड़ी?

भारतीय बाजार में Kodiaq RS एक खास और अलग सेगमेंट में मौजूद होगी. इसकी परफॉर्मेंस और स्पोर्टी लुक इसे उन ग्राहकों के लिए खास बनाएगी जो एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस एसयूवी की तलाश में हैं. लॉन्च के करीब आते ही कंपनी इसके बारे में और भी जानकारी साझा कर सकती है.

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