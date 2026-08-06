मानसून बाद धाक जमाने आ रहीं ये तीन सिडान, कर लें थोड़ा इंतजार

Upcoming Sedan Cars India 2026 : अगर आप आने वाले समय में नई सिडान कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी फैसला लेने से पहले थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहतर हो सकता है. आने वाले महीनों में कई बड़ी ऑटो कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी नई और अपडेटेड सिडान कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इन नई कारों में डिजाइन अपडेट, नए फीचर्स और कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी 3 सिडान कारें भारत में लॉन्च होने वाली हैं.

कौन-कौन सी 3 सिडान कारें भारत में लॉन्च होने वाली हैं

1. स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट - स्कोडा अपनी लोकप्रिय सिडान स्लाविया का फेसलिफ्ट मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नई स्लाविया फेसलिफ्ट के फ्रंट और रियर डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं, कार का इंटीरियर हाल ही में लॉन्च हुई नई स्कोडा कुशाक से प्रेरित हो सकता है. कंपनी इसमें पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक और अपडेटेड फीचर्स देने की तैयारी कर रही है. इसकी संभावित कीमत 11.99 लाख रुपये हो सकती है. साथ ही यह कार 18 अगस्त 2026 में भारतीय बाजार में आने की उम्मीद है.

2. फॉक्सवेगन वर्टस फेसलिफ्ट - फॉक्सवेगन भी अपनी लोकप्रिय सिडान वर्टस का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करेगी.यह कार सितंबर 2026 में भारतीय बाजार में आने की उम्मीद है. कंपनी इसमें डिजाइन और फीचर्स से जुड़े कुछ अपडेट दे सकती है, जिससे यह पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगी. इसकी संभावित कीमत 11.99 लाख रुपये हो सकती है.

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3. मर्सिडीज-बेंज C-क्लास इलेक्ट्रिक - मर्सिडीज-बेंज भारतीय बाजार में अपनी C-क्लास इलेक्ट्रिक सिडान को अप्रैल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस कार की संभावित एक्स-शोरूम कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जा रही है.

आने वाले समय में और भी सिडान होंगी लॉन्च

साल 2026 से 2028 के बीच भारतीय बाजार में कई नई सिडान कारों के लॉन्च होने की उम्मीद है. इनमें MG IM5 और MG IM6 के जनवरी 2028 तक आने की संभावना है, हालांकि इनकी कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है. इसके अलावा Toyota Mirai (संभावित कीमत 60 लाख रुपये), Audi A5 (संभावित कीमत 50 लाख रुपये), Tesla Model 3 (संभावित कीमत 60 लाख रुपये) और Tesla Model S (संभावित कीमत 1.50 करोड़ रुपये) भी भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती हैं. हालांकि इन सभी मॉडलों की लॉन्च डेट फिलहाल आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है. अगर आप नई सिडान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन अपकमिंग मॉडल्स का इंतजार करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

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