लॉन्च से पहले नए अंदाज में दिखी नई Mahindra Scorpio N, शानदार फीचर्स के साथ मिलेगा बहुत कुछ

भारतीय SUV बाजार में Mahindra Scorpio N की पॉपुलेरिटी किसी से छिपी नहीं है. दमदार लुक, पावरफुल इंजन और शानदार रोड प्रेजेंस के चलते यह SUV लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. महिंद्रा अपनी इस पॉपुलर SUV का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में नई Scorpio N Facelift को राजस्थान के जैसलमेर में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने की चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

टेस्टिंग के दौरान दिखाई गई SUV पूरी तरह से कवर की गई थी, ताकि इसके डिजाइन की पूरी जानकारी सामने न आ सके. माना जा रहा है कि कंपनी इसके फ्रंट डिजाइन को पहले से ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न बनाएगी. गाड़ी में नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए LED हेडलैंप्स देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा LED DRLs और टेललाइट्स के डिजाइन में भी बदलाव किए जाने की संभावना है.

गाड़ी का डिजाइन और इंटीरियर

नई Scorpio N Facelift के बाहरी डिजाइन में बड़े बदलाव भले न हों, लेकिन इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की जा रही है. कंपनी नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट भी दे सकती है, जिससे SUV का रोड प्रेजेंस और बेहतर हो जाएगा.

इंटीरियर में ग्राहकों को सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नई Scorpio N Facelift में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी वाले इंटीरियर मटेरियल मिल सकते हैं. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे फीचर्स को भी और बेहतर बनाया जा सकता है.

सेफ्टी के मामले में भी Mahindra कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. माना जा रहा है कि नई Scorpio N Facelift में ADAS (Advanced Driver Assistance System) तकनीक जोड़ी जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो SUV में लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं. इससे यह SUV सुरक्षा के मामले में और मजबूत हो जाएगी.

गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो कंपनी मौजूदा इंजन ऑप्शन्स को ही जारी रख सकती है. वर्तमान Scorpio N में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलता है. दोनों इंजन अपने दमदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. इन्हें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है. उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल में भी यही इंजन जारी रहेंगे, हालांकि कुछ सुधार किए जा सकते हैं.

ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि SUV में 4X4 सिस्टम का विकल्प जारी रहने की उम्मीद है. यही फीचर Scorpio N को खराब रास्तों और एडवेंचर ड्राइविंग के लिए एक बेहतरीन SUV बनाता है.

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