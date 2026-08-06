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हिंदी न्यूज़ऑटोLand Rover ने पेश की भारत में सबसे आलीशान SUV, जानें क्या है कीमत?

Land Rover ने पेश की भारत में सबसे आलीशान SUV, जानें क्या है कीमत?

Range Rover SV Ultra: नई गाड़ी का डिजाइन पहली नजर में ही अपनी अलग पहचान बनाता है. कंपनी ने इसके एक्सटीरियर को पहले से ज्यादा शार्प, एलिगेंट और प्रीमियम बनाया है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Aug 2026 08:53 AM (IST)
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ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता Land Rover ने भारतीय बाजार में अपनी नई Range Rover SV Ultra लॉन्च कर दी है. यह सिर्फ एक नई SUV नहीं, बल्कि कंपनी की अब तक की सबसे प्रीमियम और सबसे ज्यादा लग्जरी पेशकश मानी जा रही है.

इस मॉडल में शानदार डिजाइन, बेहद आरामदायक केबिन और दमदार इंजन का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो इसे आम लग्जरी SUVs से बिल्कुल अलग बनाता है. भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.80 करोड़ रुपये रखी गई है, जिससे यह देश की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव SUVs में शामिल हो गई है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

  • नई Range Rover SV Ultra का डिजाइन पहली नजर में ही अपनी अलग पहचान बनाता है. कंपनी ने इसके एक्सटीरियर को पहले से ज्यादा शार्प, एलिगेंट और प्रीमियम बनाया है. इसमें खास Titan Silver पेंट फिनिश दी गई है, जो SUV को बेहद शानदार लुक देती है. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल, बोनट बैज, स्किड प्लेट, व्हील इंसर्ट और कई अन्य हिस्सों पर Satin Platinum और Silver Chrome फिनिश का इस्तेमाल किया गया है.
  • SUV में स्टैंडर्ड तौर पर 22-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनमें नया Inverted 'R' लोगो लगाया गया है. वहीं जो ग्राहक और ज्यादा प्रीमियम लुक चाहते हैं, उनके लिए 23-इंच अलॉय व्हील्स का विकल्प भी उपलब्ध है. बड़े व्हील्स और नए डिजाइन एलिमेंट्स इस SUV की रोड प्रेजेंस को और भी दमदार बनाते हैं.


Land Rover ने पेश की भारत में सबसे आलीशान SUV, जानें क्या है कीमत?

  • Range Rover SV Ultra का इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. कंपनी ने इसके केबिन को बेहद लग्जरी और आरामदायक बनाया है. अंदर Orchid White और Cinder Grey कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे पूरा केबिन बेहद प्रीमियम महसूस होता है.

दुनिया का पहला खास ऑडियो सिस्टम

  • इस SUV में कंपनी ने दुनिया का पहला Electrostatic Sound System दिया है. इसमें कुल 21 Thin-Film स्पीकर्स लगाए गए हैं, जो सिर्फ दरवाजों या डैशबोर्ड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हेडरेस्ट, सीटबैक और हेडलाइनर जैसी जगहों पर भी मौजूद हैं.
  • इसके साथ Body and Soul Seat और Sensory Floor Haptic Technology भी दी गई है. इसका मतलब है कि म्यूजिक सुनते समय केवल आवाज ही नहीं सुनाई देती, बल्कि सीट और केबिन में हल्के वाइब्रेशन के जरिए संगीत को महसूस भी किया जा सकता है. यह तकनीक यात्रियों को बिल्कुल नया और प्रीमियम ऑडियो अनुभव देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस भी बेहद दमदार

  • नई Range Rover SV Ultra में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 540hp की पावर पैदा करता है और इसके साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिससे परफॉर्मेंस के साथ-साथ बेहतर एफिशिएंसी भी मिलती है.
  • इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है और इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह लग्जरी SUV केवल 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 261 किमी/घंटा बताई गई है, जो इस आकार की लग्जरी SUV के लिए बेहद प्रभावशाली मानी जाती है.


Land Rover ने पेश की भारत में सबसे आलीशान SUV, जानें क्या है कीमत?

कैसी है सेफ्टी और टेक्नोलॉजी?

  • Range Rover SV Ultra सिर्फ लग्जरी ही नहीं, बल्कि बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव भी देती है. इसमें Adaptive Air Suspension, All-Wheel Steering, कई Drive Modes और Terrain Response Modes दिए गए हैं. ये सिस्टम सड़क की स्थिति के अनुसार सस्पेंशन और ड्राइविंग सेटिंग्स को अपने आप एडजस्ट करते हैं.
  • नई Range Rover SV Ultra में एडवांस सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स की भी लंबी लिस्ट मिलती है. इसमें कई एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), मल्टीपल कैमरा और सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं. इसके अलावा बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, प्रीमियम क्लाइमेट कंट्रोल और कई लग्जरी कम्फर्ट फीचर्स भी इसमें शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:- गजब! एक स्कूटी पर 10 लाख के चालान बकाया, पुलिस ने किया ये काम 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Aug 2026 08:53 AM (IST)
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Land Rover Auto News Range Rover Range Rover SV Ultra
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