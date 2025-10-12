Wagon R से लेकर Tata Punch तक: ये हैं टॉप माइलेज में 10 लाख रुपए से कम की कारें, देखें लिस्ट

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, और इस समय बहुत से लोग नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच अब कार चुनते समय माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है. अगर आपका बजट 10 लाख रुपए तक है, तो अब आपके पास कई ऐसी कारें हैं जो बेहतर माइलेज देने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक, कम्फर्ट और मॉडर्न फीचर्स से भी लैस हैं.

Maruti Suzuki Celerio

मारुति सुजुकी सेलेरियो छोटी हैचबैक कारों में बेहद पॉपुलर है. इसका LXi MT वेरिएंट 4,69,900 रुपए से शुरू होता है. यह कार पेट्रोल में 26.6 km/l और CNG वेरिएंट में 35.12 km/kg तक का माइलेज देती है. असल ड्राइविंग में भी इसका प्रदर्शन बेहतर रहता है-पेट्रोल में लगभग 22–24 km/l और CNG में करीब 30–32 km/kg तक का रियल वर्ल्ड माइलेज मिलता है. अगर आप रोजाना शहर में ड्राइव करते हैं और एक कम मेंटेनेंस वाली कार चाहते हैं, तो सेलेरियो एक परफेक्ट चॉइस है.

Maruti Suzuki Wagon R

भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल Wagon R अपनी बड़ी केबिन स्पेस और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. इसका LXi MT वेरिएंट 4,98,900 रुपए से शुरू होता है. यह 26.1 km/l का माइलेज देती है, जो इसे बजट फ्रेंडली फैमिली कार बनाता है. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे सिटी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल सही बनाता है, जबकि अंदर का स्पेस इसे आरामदायक बनाता है.

Maruti Suzuki Alto K10

अगर आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं और आपका बजट सीमित है, तो Alto K10 आपके लिए एक बेहतर विकल्प है. इसका Std (O) वेरिएंट 3,69,900 रुपए से शुरू होता है और यह 24.8 km/l तक का माइलेज देती है. इसकी छोटी साइज, आसान ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे रोजाना ऑफिस या शहर के कामों के लिए परफेक्ट बनाती है.

Hyundai Exter

अगर आप एक कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं तो Hyundai Exter आपके बजट में बेहतरीन विकल्प है. इसका बेस वेरिएंट 5,68,033 रुपए से शुरू होता है और यह 19.0 km/l का माइलेज देती है. एक्स्टर का मॉडर्न डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और फीचर-रिच इंटीरियर युवाओं को खासा पसंद आ रहा है. यह कार उन लोगों के लिए है, जो SUV की स्टाइल चाहते हैं, लेकिन बजट को पार नहीं करना चाहते.

Tata Punch

Tata Punch भारत में सबसे पॉपुलर माइक्रो SUV में से एक है. इसका XE वेरिएंट लगभग 6,00,000 रुपए में आता है और यह 18.0 km/l का माइलेज देती है. टाटा की इस कार में सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, हाई सेफ्टी रेटिंग और किफायती परफॉर्मेंस का बेहतर संयोजन मिलता है. छोटे परिवारों के लिए यह एक भरोसेमंद और स्टाइलिश विकल्प है.

