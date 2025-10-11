इस दिवाली Suzuki Access 125 खरीदना हुआ कितना सस्ता? जानिए नई कीमत और राइवल्स

अगर आप इस दिवाली कोई अच्छा और किफायती स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. दरअसल, Suzuki Access 125 अब पहले से करीब 8,500 रुपये सस्ता हो गया है. पहले इसका बेस वेरिएंट दिल्ली में 86,226 (एक्स-शोरूम) कीमत पर मौजूद था, जिसकी कीमत घटकर अब 77,284 रुपये रह गई है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने सितंबर 2025 में 350cc से कम इंजन क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया था. इसी वजह से Access 125 समेत सभी 125cc स्कूटर की कीमतों में गिरावट आई है.

कैसा है स्कूटर का इंजन और माइलेज?

Suzuki Access 125 में 124cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.42 PS की पावर और 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन OBD-2B कम्प्लायंट है और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिससे यह शहर की ट्रैफिक में आसानी से चलाया जा सकता है. ARAI के अनुसार इसका माइलेज 45 kmpl है, जबकि वास्तविक कंडीशन में यह स्कूटर 50 से 55 kmpl तक का माइलेज देता है. 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक इसकी लंबी राइडिंग जरूरतों को पूरा करता है. स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज की वजह से Access 125 को फैमिली स्कूटर के तौर पर पसंद किया जाता है.

कैसे हैं स्कूटर के फीचर्स?

Suzuki Access 125 को कई मॉडर्न और प्रैक्टिकल फीचर्स से लैस किया गया है. इसमें कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) और डिजिटल LCD कंसोल दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, ओडोमीटर और क्लॉक जैसी जानकारी मिलती है. इसके हाई वेरिएंट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और TFT डिस्प्ले जोड़ा गया है, जो नेविगेशन, कॉल अलर्ट और सर्विस रिमाइंडर जैसी information देता है. स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, USB चार्जर, LED टेल लाइट और DRLs दिए गए हैं.

किन स्कूटर से होती है टक्कर?

Suzuki Access 125 का सीधा मुकाबला Honda Activa 125 और TVS Jupiter 125 से होता है. Honda Activa 125 की कीमत GST कट के बाद 7,831 रुपये तक कम हो गई है, जबकि TVS Jupiter 125 अब 6,795 रुपये तक सस्ता हो गया है. इसके अलावा इस सेगमेंट में TVS Ntorq 125, Hero Destini 125, Honda Activa 6G और Yamaha Fascino 125 भी मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें:-

Kia Carens Clavis: शानदार फीचर्स और दमदार लुक के साथ किआ की नई 6-सीटर MPV लॉन्च, जानिए कीमत