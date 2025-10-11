हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिवाली Suzuki Access 125 खरीदना हुआ कितना सस्ता? जानिए नई कीमत और राइवल्स

इस दिवाली Suzuki Access 125 खरीदना हुआ कितना सस्ता? जानिए नई कीमत और राइवल्स

Suzuki Access 125: इस स्कूटर में 124cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.42 PS की पावर और 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 11 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इस दिवाली कोई अच्छा और किफायती स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. दरअसल, Suzuki Access 125 अब पहले से करीब 8,500 रुपये सस्ता हो गया है. पहले इसका बेस वेरिएंट दिल्ली में 86,226 (एक्स-शोरूम) कीमत पर मौजूद था, जिसकी कीमत घटकर अब 77,284 रुपये रह गई है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने सितंबर 2025 में 350cc से कम इंजन क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया था. इसी वजह से Access 125 समेत सभी 125cc स्कूटर की कीमतों में गिरावट आई है.

कैसा है स्कूटर का इंजन और माइलेज? 

Suzuki Access 125 में 124cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.42 PS की पावर और 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन OBD-2B कम्प्लायंट है और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिससे यह शहर की ट्रैफिक में आसानी से चलाया जा सकता है. ARAI के अनुसार इसका माइलेज 45 kmpl है, जबकि वास्तविक कंडीशन में यह स्कूटर 50 से 55 kmpl तक का माइलेज देता है. 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक इसकी लंबी राइडिंग जरूरतों को पूरा करता है. स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज की वजह से Access 125 को फैमिली स्कूटर के तौर पर पसंद किया जाता है.

कैसे हैं स्कूटर के फीचर्स?

Suzuki Access 125 को कई मॉडर्न और प्रैक्टिकल फीचर्स से लैस किया गया है. इसमें कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) और डिजिटल LCD कंसोल दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, ओडोमीटर और क्लॉक जैसी जानकारी मिलती है. इसके हाई वेरिएंट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और TFT डिस्प्ले जोड़ा गया है, जो नेविगेशन, कॉल अलर्ट और सर्विस रिमाइंडर जैसी information देता  है. स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, USB चार्जर, LED टेल लाइट और DRLs दिए गए हैं

किन स्कूटर से होती है टक्कर? 

Suzuki Access 125 का सीधा मुकाबला Honda Activa 125 और TVS Jupiter 125 से होता है. Honda Activa 125 की कीमत GST कट के बाद 7,831 रुपये तक कम हो गई है, जबकि TVS Jupiter 125 अब 6,795 रुपये तक सस्ता हो गया है. इसके अलावा इस सेगमेंट में TVS Ntorq 125, Hero Destini 125, Honda Activa 6G और Yamaha Fascino 125 भी मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें:-

Kia Carens Clavis: शानदार फीचर्स और दमदार लुक के साथ किआ की नई 6-सीटर MPV लॉन्च, जानिए कीमत 

Published at : 11 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Suzuki Access 125 Suzuki Scooter GST Reforms 2025 Suzuki Access 125 Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Canara HSBC Life Insurance Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
LG IPO में निवेश से पहले ये 3 Hidden Risks जरूर समझें| Paisa Live
Tron: Ares review: एआई का भी दिल कैसे बदला जा सकता है? एआई और ह्यूमन के बीच टैगा एक्शन
Tata Motors के Shares में गिरावट: Demerger और JLR की चुनौतियों का असर | Paisa Live
MP News: दोस्त के लिए 'पत्नी' बना दोस्त, करवा चौथ का व्रत रख निभाया 'पत्नी धर्म'! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
बॉलीवुड
रश्मिका मंदाना ने फ्लॉन्ट की अपनी इंगेजमेंट रिंग, फैंस बोले- 'अब तो हो गया कंफर्म'
रश्मिका मंदाना ने फ्लॉन्ट की अपनी इंगेजमेंट रिंग, फैंस बोले- 'अब तो हो गया कंफर्म'
विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
ट्रेंडिंग
Seema Haider Viral Video: 5 बच्चों की मां का यह हाल? करवाचौथ का व्रत रख रोई सीमा हैदर, सचिन का रिएक्शन देख यूजर्स ने लिए मजे
5 बच्चों की मां का यह हाल? करवाचौथ का व्रत रख रोई सीमा हैदर, सचिन का रिएक्शन देख यूजर्स ने लिए मजे
शिक्षा
UKSSSC Paper Leak: धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द; इतने कैंडिडेट्स हुए थे शामिल
धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द; इतने कैंडिडेट्स हुए थे शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget