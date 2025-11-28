एमएस धोनी के घर किस कार से पहुंचे विराट कोहली? माही ने खुद चलाई भारतीय क्रिकेटर के लिए गाड़ी

Virat Kohli Visit MS Dhoni House In Ranchi: एमएस धोनी और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है. काफी लंबे समय के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक साथ देखा गया. भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे खेलने के लिए रांची गई है. इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी गुरुवार, 27 नवंबर की रात एमएस धोनी के घर खाने पर गए. डिनर के बाद धोनी और विराट एक ही कार में साथ बैठे नजर आए. एमएस धोनी अपनी लग्जरी कार लैंड रोवर रेंज रोवर से अपने साथी खिलाड़ियों को छोड़ने गए थे.

MS Dhoni personally driving Virat Kohli back to the hotel



Some bonds never change.just like the golden days when Mahi and Virat ruled the field together for India. pic.twitter.com/6vCIeyjrFW — DK Rajpurohit 🇮🇳 (@DeviSin61134860) November 28, 2025

धोनी ने विराट के लिए भेजी Range Rover

विराट कोहली को घर पर दावत पर बुलाने के लिए भी एमएस धोनी ने अपनी कार भेजी. विराट इसी रेंज रोवर में बैठकर धोनी के घर पहुंचे थे. इसके बाद माही खुद ये लग्जरी कार ड्राइव करते हुए रांची की सड़कों पर नजर आए. उनके साथ में पैसेंजर सीट पर विराट कोहली बैठे दिखे.

Range Rover की क्या है कीमत?

लैंड रोवर रेंज रोवर एक शानदार लग्जरी कार है. ये लग्जरी गाड़ी छह पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है. ये कार पेट्रोल, डीजल और हाईब्रिड तीनों ऑप्शन में भारतीय बाजार में मौजूद है. लैंड रोवर की इस कार में 13.1-इंच का Pivi प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है. इसके साथ ही कार में 13.7-इंच का फुली डिजिटल कलर HD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया है. इस कार में क्वलीयर विजन के साथ 3D सराउंड कैमरा भी लगा है.

रेंज रोवर कई सेफ्टी फीचर्स से लैस है. लैंड रोवर की इस कार में कई एयरबैग्स, EBD के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर भी मिलता है. भारत में लैंड रोवर रेंज रोवर की एक्स-शोरूम प्राइस 2.31 करोड़ रुपये से शुरू होकर 4.66 करोड़ रुपये तक जाती है.

