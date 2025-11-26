Grand Vitara को तीन साल के लोन पर खरीदने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानें फुल डिटेल्स

Maruti Grand Vitara On Car Loan: मारुति ग्रैंड विटारा एक शानदार 5-सीटर कार है. मारुति की इस एसयूवी की कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होकर 19.72 लाख रुपये तक जाती है. गैंड विटारा को खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस गाड़ी को कार लोन पर भी खरीदा जा सकता है. लोन के लिए शुरुआत में एक अमाउंट डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करनी होगी और बाकी बची राशि EMI के रूप में हर महीने बैंक में जमा करनी होगी.

तीन साल के लोन पर भरनी होगी कितनी EMI?

मारुति ग्रैंड विटारा के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत 10.77 लाख रुपये है. इस कार के लिए करीब 10 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. मारुति की ये कार खरीदने के लिए 1.08 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करने होंगे. अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट डाउन पेमेंट में जमा करने हैं, तब आपकी हर महीने की EMI की अमाउंट कम हो सकती है.

मारुति ग्रैंड विटारा खरीदने के लिए अगर तीन साल के लिए लोन लिया जाता है और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब हर महीने करीब 31 हजार रुपये की EMI जमा करनी होगी.

अगर आप मारुति की ये कार खरीदने के लिए चार साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 24,000 रुपये भरने होंगे.

ग्रैंड विटारा के लिए पांच साल के लिए लोन लेने पर करीब 20 हजार रुपये की किस्त हर महीने जमा करनी होगी.

अगर आप ये कार खरीदने के लिए छह साल के लिए लोन लेते हैं, तब हर महीने करीब 17,500 की EMI भरनी होगी.

मारुति ग्रैंड विटारा की ये कार, लोन पर खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. बैंक और कार कंपनी की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से डाउन पेमेंट और EMI की दरों में अंतर देखने को मिल सकता है.

