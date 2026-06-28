सिंगल चार्ज में दौड़ेगा 82 KM, Vinfast का ये वाइपर स्कूटर भारत में किया गया पेटेंट

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में दूसरे देशों की कंपनियां भी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही हैं.अब वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो को भारत में लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. हाल ही में कंपनी के एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया गया है. माना जा रहा है कि VinFast जल्द ही भारतीय बाजार में अपना नया Viper इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सकती है.

भारत में जिस स्कूटर का डिजाइन पेटेंट हुआ है, वह मौजूदा VinFast Viper का 2nd जनरेशन मॉडल हो सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसको लेकर पुष्टि नहीं की है, लेकिन पेटेंट से साफ संकेत मिलते हैं कि भारत कंपनी के लिए एक अहम बाजार बनने जा रहा है. फिलहाल VinFast भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के जरिए एंट्री कर चुकी है और तमिलनाडु स्थित प्लांट में लोकल प्रोडक्शन की तैयारी भी कर रही है. अब कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है.

स्कूटर का डिजाइन और फीचर्स

डिजाइन की बात करें तो नया Viper पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी नजर आता है. इसमें नई LED हेडलाइट के साथ इंटीग्रेटेड LED DRL, पहले से ज्यादा शार्प फ्रंट फेंडर, नया फ्लाई-स्क्रीन डिजाइन और नए साइड बॉडी पैनल दिए गए हैं. पीछे की तरफ बैट-विंग स्टाइल LED टेललाइट इसे प्रीमियम लुक देती है. उम्मीद है कि कंपनी इसे नए कलर ऑप्शन के साथ भी पेश करे, जिससे यह युवाओं को ज्यादा आकर्षित कर सके.

फीचर्स की बात करें तो स्कूटर में 14-इंच के अलॉय व्हील, पीछे बैठने वाले के लिए स्टेप वाली सीट, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, रियर हब मोटर, TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट-की के साथ कीलेस-गो सिस्टम और करीब 10 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉकर और फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे राइडिंग ज्यादा कंफर्टेबल और सुरक्षित होगी.

कितनी होगी स्कूटर की रेंज?

बैटरी और रेंज की बात करें तो ग्लोबल VinFast Viper 1.5 kWh की फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 82 किलोमीटर की रेंज देता है. इसके अलावा इसमें 1.15 kWh की एक एक्स्ट्रा बैटरी का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे करीब 74 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है. यानी दोनों बैटरियों के साथ स्कूटर लंबी दूरी तय करने में सक्षम हो सकता है. हालांकि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.

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