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हिंदी न्यूज़ऑटो8 रुपये किमी चलेगी VinFast की MPV7, जानें ड्राइवरों को कितनी कराएगी कमाई?

8 रुपये किमी चलेगी VinFast की MPV7, जानें ड्राइवरों को कितनी कराएगी कमाई?

VinFast Taxi Driver Earnings: VinFast की Green SM इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा भारत में शुरू हो गई है. 8 रुपये प्रति किमी किराए के साथ कंपनी ड्राइवरों को 35 से 40 हजार रुपये तक महीने की कमाई हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 12 Jun 2026 08:33 AM (IST)
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VinFast Taxi Driver Earnings: VinFast से जुड़ी Green SM इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा अब भारत में शुरू हो चुकी है. कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक कैब सेवा लॉन्च कर दी है, जिससे Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों को नई चुनौती मिल सकती है. खास बात यह है कि इस सेवा में किराया करीब 8 रुपये प्रति किमी रखने की बात कही जा रही है, जिससे यात्रियों को किफायती सफर का विकल्प मिल सकता है. 

Green SM पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित नेटवर्क के साथ उतरी है और इसका फोकस साफ-सुथरी, आरामदायक और भरोसेमंद यात्रा देने पर है. कंपनी की योजना आने वाले समय में दूसरे बड़े शहरों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की है. भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है और ऐसे समय में Green SM की एंट्री बाजार में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकती है.

VinFast VF MPV 7 बनी टैक्सी फ्लीट की ताकत

Green SM की टैक्सी फ्लीट में VinFast की VF MPV 7 आधारित इलेक्ट्रिक एमपीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक वाहन भारतीय बाजार में पहले ही लॉन्च हो चुका है और इसकी शुरुआती कीमत 24.49 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इसे ज्यादा स्पेस, बेहतर कम्फर्ट और लंबी दूरी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Green SM दिल्ली-एनसीआर में बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक टैक्सियां उतार रही है और आगे दूसरे शहरों में भी विस्तार की तैयारी है. कंपनी का लक्ष्य यात्रियों को ऐसा विकल्प देना है जिसमें सर्ज प्राइसिंग और खराब सर्विस जैसी परेशानियां कम हों. इलेक्ट्रिक वाहन होने के कारण रनिंग कॉस्ट भी कम रहती है, जिससे ऑपरेशन को ज्यादा किफायती बनाया जा सकता है.

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ड्राइवरों के लिए कमाई और सुविधाओं पर बड़ा दांव

Green SM सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि ड्राइवरों को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. कंपनी से जुड़ने वाले ड्राइवरों को 35 हजार से 40 हजार रुपये तक मासिक कमाई का मौका मिलने की जानकारी सामने आई है. कुछ मामलों में 45 हजार रुपये तक आय की संभावना भी बताई गई है. कंपनी ड्राइवरों को ट्रेनिंग, प्रोफेशनल वर्क कल्चर और अन्य सुविधाएं भी दे रही है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्राइवरों को बीमा कवर और तय ड्यूटी सिस्टम जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं. इससे पारंपरिक कैब मॉडल के मुकाबले अधिक स्थिर कमाई का विकल्प तैयार हो सकता है. Green SM का मानना है कि बेहतर सर्विस और प्रशिक्षित ड्राइवरों की मदद से वह भारतीय कैब बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकती है.

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Published at : 12 Jun 2026 08:33 AM (IST)
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