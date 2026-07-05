Curvv EV से लेकर Tiago EV तक, Tata की इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 3 लाख तक का डिस्काउंट

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हिंदी न्यूज़ऑटोCurvv EV से लेकर Tiago EV तक, Tata की इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 3 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट

Curvv EV से लेकर Tiago EV तक, Tata की इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 3 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट

Tata EVs Discount: कंपनी अलग-अलग मॉडल्स पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और स्पेशल बेनिफिट्स दे रही है. कुछ इलेक्ट्रिक कारों पर कुल फायदा 3 लाख रुपये से भी ज्यादा तक पहुंच रहा है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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अगर आप इस महीने नई टाटा कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है. टाटा मोटर्स ने जुलाई 2026 के लिए अपनी कई पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों पर छूट की घोषणा की है. कंपनी अलग-अलग मॉडल्स पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और स्पेशल बेनिफिट्स दे रही है. कुछ इलेक्ट्रिक कारों पर कुल फायदा 3 लाख रुपये से भी ज्यादा तक पहुंच रहा है. हालांकि यह ऑफर शहर, डीलरशिप, स्टॉक और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं.

सबसे बड़ा फायदा Tata Curvv EV पर दिया जा रहा है. इसपर कुल 3.35 लाख रुपये तक का ऑफर मिल सकता है. इस ऑफर में ग्रीन बोनस, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और दूसरे ऑफर शामिल हैं. वहीं कुछ अन्य वेरिएंट्स पर लगभग 2.85 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है.

किन गाड़ियों पर मिल रहा डिस्काउंट?

हाल ही में लॉन्च हुई Tata Harrier EV पर भी कंपनी बड़ा फायदा दे रही है. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के सभी वेरिएंट्स पर कुल 2.75 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है. इसमें एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी बोनस शामिल हैं.

अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो Tata Punch EV भी इस महीने अच्छे ऑफर के साथ मौजूद है. इसके कुछ वेरिएंट्स पर 95 हजार रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है. वहीं Tata Tiago EV के चुनिंदा वेरिएंट्स पर भी 65 हजार रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है.

Tata Nexon EV पर भी कंपनी 50 हजार रुपये तक का लाभ दे रही है. यह ऑफर सभी वेरिएंट्स पर लागू हो सकता है, हालांकि डीलर और शहर के हिसाब से अलग हो सकता है. अगर कोई ग्राहक इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की सोच रहा है तो Nexon EV भी इस समय एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

इन गाड़ियों पर भी छूट

केवल इलेक्ट्रिक कारें ही नहीं, टाटा की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर भी अच्छी बचत का मौका मिल रहा है. Tata Curvv के पेट्रोल और डीजल मॉडल्स पर लगभग 1.20 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं. इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं. वहीं Tata Nexon के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वेरिएंट्स पर भी अलग-अलग ऑफर मौजूद हैं.

इसके अलावा Tata Harrier और Tata Safari के डीजल मॉडल्स पर भी आकर्षक छूट दी जा रही है. वहीं पुराने स्टॉक वाली Tata Tiago और Altroz जैसी कारों पर भी कैश डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है.

यह भी पढ़ें:- E20 फ्यूल से यूज्ड कार मार्केट पर कितना पड़ रहा असर, क्या खत्म हो जाएगा यह बाजार? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Car News Tata Electric Cars Tata EV Discount
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