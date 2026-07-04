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हिंदी न्यूज़ऑटोCar900KM से ज्यादा रेंज देगी BYD की नई EV, लग्जरी फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

900KM से ज्यादा रेंज देगी BYD की नई EV, लग्जरी फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

New BYD Seal 08: BYD ने लॉन्च की Seal 08 EV सेडान. सिंगल चार्ज में मिलेगी 900KM से ज्यादा की रेंज, 3.3 सेकंड में पकड़ेगी रफ्तार और केबिन में मिलेगी रोल्स-रॉयस जैसी लग्जरी.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 04 Jul 2026 09:20 PM (IST)
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New BYD Seal 08: इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस समय मार्केट में खूब बिक रही हैं. जिसके चलते इलेक्ट्रिक कंपनियां भी मार्केट में अपनी-अपनी नई मॉडल लॉन्च कर रही हैं. इस बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दिग्गज चीनी कंपनी बीवाईडी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी एक नई फ्लैगशिप सेडान कार बीवाईडी Seal 08 EV पेश करके तहलका मचा दिया है. यह प्रीमियम सेडान कार न सिर्फ दिखने में बेहद आलीशान और बड़ी है. 

जबकि कंपनी का दावा है कि यह धांसू कार एक बार फुल चार्ज होने पर 900 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करेगी. जो रेंज की सारी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है. हालांकि लग्जरी सेडान कारों की कम मांग के चलते कंपनी इसे फिलहाल भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं करने वाली है. लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स दुनिया भर की बड़ी-बड़ी लग्जरी कारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. तो चलिए जानतें कि बीवाईडी के इस कार में क्या-क्या खास मिल रहा है.

मिलेगा इस कार में तूफानी रफ्तार

बता दें कि, बीवाईडी सील 08 को कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट्स में उतारा है. इसके बेस यानी एंट्री-लेवल वेरिएंट में ही आपको 775 किलोमीटर की शानदार रेंज मिल जाती है. वहीं इसके टॉप-एंड मॉडल में लॉन्ग रेंज सिंगल मोटर और एक पावरफुल डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है. 

हालांकि AWD वेरिएंट में पावर ज्यादा होने के कारण रेंज थोड़ी कम मिलती है. लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह किसी सुपरकार से कम नहीं है. यह कार महज 3.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है.

यह भी पढ़ें: टर्बो इंजन के साथ इस तारीख को आ रही नई Maruti Brezza, नए लुक के साथ ऐसे होंगे फीचर्स

केबिन में रोल्स-रॉयस जैसी लग्जरी 

बीवाईडी के इस सेडान कार का इंटीरियर इतना प्रीमियम है कि आपको किसी प्राइवेट जेट में बैठने जैसा अहसास होगा. इसके केबिन में बेहतरीन क्वालिटी के आलीशान मटीरियल्स और मल्टी-लेयर पेंट फिनिश का इस्तेमाल किया गया है. जो महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलता है. 

कार के अंदर जीरो ग्रेविटी रीक्लाइनिंग सीट्स दी गई हैं जो सफर के दौरान थकान नहीं होने देतीं है. इसके साथ ही इसकी सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन और मल्टी-पॉइंट मसाज जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं जो आपके सफर को बेहद आरामदायक बना देते हैं.

मिनटों में होगी फुल चार्ज 

आपको बता दें कि, यह कार टेक्नोलॉजी के मामले में कमाल कर दिया है. इसमें एडवांस फ्लैश चार्जिंग तकनीक दी गई है. जिसकी मदद से यह कार महज कुछ ही मिनटों में इतनी चार्ज हो जाती है कि आप सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकें. 

इसके अलावा इस कार में सेफ ड्राइविंग और एडवांस असिस्टेंस के लिए इसमें रूफ-माउंटेड लिडार सेंसर और गॉड्स आई इंटेलिजेंट ड्राइविंग सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम कार को बिना किसी ड्राइवर के मदद के बिल्कुल सही तरीके से सेल्फ-पार्किंग करने की ताकत देता है.

यह भी पढ़ें: आम कार और Police Car के Tyres में क्या होता है फर्क? जवाब चौंका देगा

Published at : 04 Jul 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Byd Seal 08 Ev Range Byd Flagship Electric Sedan Zero Gravity Seats Car Byd Flash Charging Tech
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