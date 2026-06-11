सिर्फ 5 रुपये में तय होगा 60 KM का सफर, केरल के इस शख्स ने तैयार की EV, जानिए डिटेल्स

आज के समय में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. बड़ी-बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही हैं, लेकिन केरल के एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने किसी कंपनी की कार खरीदने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से खुद ही एक छोटी इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली. यह कार न केवल सड़क पर चलती है, बल्कि वह इसका इस्तेमाल रोजाना अपने काम पर आने-जाने के लिए भी करते हैं.

बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों और इलेक्ट्रिक कारों की ऊंची कीमत को देखते हुए उन्होंने खुद ही एक छोटी इलेक्ट्रिक कार बनाने का फैसला किया. यह कार आकार में सामान्य कारों से काफी छोटी है. पहली नजर में इसे देखने पर यह किसी मिनी कार या गोल्फ कार्ट जैसी दिखाई देती है. हालांकि आकार छोटा होने के बावजूद इसमें चालक के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद हैं. कार में सीट, स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक और बेसिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है. इसका डिजाइन लोगों के यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, न कि लग्जरी या स्टाइल को बनाया गया है.

गाड़ी चलाने का कितना आएगा खर्चा?

इस DIY (Do It Yourself) इलेक्ट्रिक कार की सबसे खास बात इसकी कम लागत है. जहां बाजार में मौजूद नई इलेक्ट्रिक कारों की कीमत लाखों रुपये होती है, वहीं इस शख्स ने बहुत कम खर्च में अपनी कार तैयार कर लिया. इसके अलावा कार को चार्ज करने का खर्च भी काफी कम आता है, जिससे रोजाना सफर की लागत बेहद कम हो जाती है. अगर आप 60 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो इसके लिए सिर्फ 5 रुपये का खर्च आएगा.

छोटी दूरी की यात्रा के लिए परफेक्ट है कार

कार में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सिस्टम इसे छोटी दूरी की यात्रा के लिए परफेक्ट बनाते हैं. चूंकि इसका यूज घर से ऑफिस तक आने-जाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा स्पीड या लंबी रेंज की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि कार को सरल रखा गया है. यह कार स्थानीय सड़कों पर आराम से चल सकती है और रोजाना की यात्रा को आसान बनाती है.

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