फुल चार्ज पर 500 KM रेंज, VinFast भारत में पेश करने जा रही 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, इतनी कीमत

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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 500 KM रेंज, VinFast भारत में पेश करने जा रही 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, इतनी होगी कीमत

फुल चार्ज पर 500 KM रेंज, VinFast भारत में पेश करने जा रही 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, इतनी होगी कीमत

VinFast VF MPV 7: विनफास्ट कार में लगभग 60 kWh की बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रखती है. आइए गाड़ी के फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 14 Apr 2026 11:05 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग के बीच अब एक और बड़ी लॉन्चिंग होने जा रही है. वियतनाम की कंपनी VinFast अपनी नई इलेक्ट्रिक VinFast VF MPV 7 को भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जो बड़ी फैमिली के साथ आरामदायक और लंबी दूरी का सफर करते है. कंपनी का फोकस इस गाड़ी में स्पेस, रेंज और मॉडर्न फीचर्स पर है, जिससे यह पर्सनल और कमर्शियल दोनों के लिए आसानी से यूज की जा सके. 

लॉन्चिंग की बात की जाए तो VinFast कंपनी इस कार को 15 अप्रैल को लॉन्च करने जा रही है और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. ग्राहक करीब 21,000 रुपये देकर इसे प्री-बुक कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसका एक कमर्शियल वर्जन भी आएगा, जिसे Limo Green नाम से पेश किया जाएगा, यानी यह गाड़ी टैक्सी या ट्रैवल बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी. 

VinFast EV की बैटरी और रेंज 

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी और रेंज है. VinFast कार में लगभग 60 kWh की बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रखती है. इसका मतलब है कि डेली यूज के साथ-साथ लंबी यात्राओं में भी यह कार काफी काम की साबित हो सकती है. इसके साथ ही गाड़ी में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा और बार-बार चार्जिंग की परेशानी कम होगी. इस गाड़ी की कीमत 19 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है. 

गाड़ी की परफॉर्मेंस और फीचर्स

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह कार पीछे नहीं है. इसमें दी गई इलेक्ट्रिक मोटर करीब 201 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकती है. यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 10 सेकंड से कम समय में पकड़ सकती है, जो एक फैमिली MPV के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है. 

डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो यह कार देखने में काफी मॉडर्न और प्रीमियम होगी. इसमें LED हेडलाइट्स, बड़े 19-इंच अलॉय व्हील और आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन मिलेगा. अंदर की तरफ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें Apple CarPlay और Android Auto जैसे फीचर्स होंगे. इसके अलावा, तीनों रो में AC वेंट्स, USB चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल और आरामदायक सीटिंग जैसी सुविधाएं इसे लंबी यात्रा के लिए और भी बेहतर बनाती हैं. 

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Published at : 14 Apr 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
VinFast EV Vinfast EV Range VinFast VF MPV 7 Vinfast EV Launching
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