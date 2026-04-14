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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Emergency Tips: कार में फंस जाएं या ब्रेक हो जाए फेल? ये ट्रिक्स बचा सकती हैं आपकी जान!

Car Emergency Tips: कार में फंस जाएं या ब्रेक हो जाए फेल? ये ट्रिक्स बचा सकती हैं आपकी जान!

Car Emergency Tips: क्या आप जानते हैं आपकी कार में एक ऐसा छिपा हुआ बटन भी होता है, जो खतरे के वक्त आपकी जान बचा सकता है? आइए जानते हैं ये हिडन बटन क्या है और कैसे काम करता है.

By : गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 08:48 AM (IST)
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आज की मॉडर्न कारें सिर्फ आराम और स्टाइल के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि इनमें कई ऐसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं जो इमरजेंसी में आपकी मदद कर सकते हैं. लेकिन अक्सर लोग इन छिपे हुए फीचर्स के बारे में नहीं जानते. अगर आपको सही समय पर इनका उपयोग करना आ जाए, तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं. इसलिए हर ड्राइवर को अपनी कार के जरूरी इमरजेंसी फीचर्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए. आइए जानते हैं आखिर ये हिडन बटन क्या है और इमरजेंसी में कैसे काम आता है.

गियर लॉक फंस जाए तो क्या करें?

कई बार ऐसा होता है कि कार का गियर लॉक हो जाता है या गाड़ी स्टार्ट नहीं होती. ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. गियर शिफ्टर के पास एक छोटा सा कवर या बटन होता है. इसे खोलकर आप चाबी या किसी पतली चीज से हल्का दबाते हैं, तो गियर लॉक खुल जाता है. इसके बाद आप गाड़ी को न्यूट्रल में ला सकते हैं. यह तरीका खासकर तब काम आता है जब आपको कार को टो करना हो.

स्मार्ट की काम न करे तो कैसे खोलें दरवाजा?

अगर आपकी कार की स्मार्ट की की बैटरी खत्म हो जाए, तो रिमोट से दरवाजा नहीं खुलेगा. ऐसी स्थिति में भी कार खोलने का तरीका मौजूद होता है. दरवाजे के हैंडल के पास एक छोटा कवर दिया जाता है. इसे हटाने पर आपको मैकेनिकल चाबी लगाने की जगह मिलती है. आप अपनी चाबी से दरवाजा आसानी से खोल सकते हैं. यह फीचर लगभग हर कार में होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं.

ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करें?

चलती गाड़ी में ब्रेक फेल होना बहुत खतरनाक हो सकता है. लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं. आपको धीरे-धीरे हैंड ब्रेक खींचना चाहिए, ताकि गाड़ी की स्पीड कम हो सके. ध्यान रखें कि इसे अचानक जोर से न खींचें, वरना गाड़ी पलट सकती है. सही तरीके से हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करके आप गाड़ी को सुरक्षित रोक सकते हैं.

कार में फंस जाएं तो बाहर कैसे निकलें?

अगर किसी हादसे में आप कार के अंदर फंस जाएं, तो घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना जरूरी है. कार की पिछली सीट के पास एक लीवर या बटन होता है, जिससे सीट को फोल्ड किया जा सकता है. इससे आप डिक्की तक पहुंच सकते हैं. डिक्की के अंदर एक इमरजेंसी बटन दिया जाता है, जिसे दबाकर आप उसे खोल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं. यह फीचर आपकी जान बचाने में बहुत मददगार हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Car Safety Tips Hidden Car Features Brakes Fail
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