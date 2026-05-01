Car AC चलाते समय ये 5 गलतियां कर रहे हैं आप? खर्च हो सकता है दोगुना! जानें सही तरीका

गर्मी के मौसम में कार में बैठते ही AC चालू करना एक आम आदत बन गई है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है और कार की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है. अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखें, तो न सिर्फ आपकी कार जल्दी ठंडी होगी, बल्कि आपका खर्च भी कम रहेगा.

कार को पहले ठंडा करना क्यों जरूरी है?

अगर आपकी कार धूप में खड़ी रही है, तो अंदर बहुत ज्यादा गर्मी जमा हो जाती है. ऐसे में कार स्टार्ट करते ही AC को तेज चलाना सही तरीका नहीं है. पहले आपको कार की खिड़कियां खोल देनी चाहिए और ब्लोअर को कुछ समय के लिए तेज चलाना चाहिए. इससे अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाती है और फिर जब आप AC चालू करते हैं, तो कूलिंग जल्दी होती है. इस तरीके से AC पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और फ्यूल की बचत भी होती है.

सही AC सेटिंग से कैसे बचता है पेट्रोल?

बहुत से लोग सोचते हैं कि AC का तापमान जितना कम रखेंगे, उतनी जल्दी ठंडक मिलेगी और खर्च कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप बहुत कम तापमान सेट करते हैं, तो AC का कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, जिससे पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. सही तरीका यह है कि तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें. इससे कार आराम से ठंडी रहती है और इंजन पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता.

री-सर्कुलेशन मोड का सही इस्तेमाल

कार में दिया गया री-सर्कुलेशन मोड बहुत काम का फीचर होता है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. जब आप इस मोड को ऑन करते हैं, तो कार के अंदर की ठंडी हवा बार-बार घूमती रहती है और बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आती. इससे AC को कम मेहनत करनी पड़ती है और कार जल्दी ठंडी होती है. यह तरीका माइलेज बेहतर करने में भी मदद करता है.

छोटी गलतियां जो बढ़ा देती हैं खर्च

कई बार लोग AC चलाते समय खिड़कियां थोड़ी खुली छोड़ देते हैं या दरवाजा ठीक से बंद नहीं करते. इससे ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है और AC को ज्यादा काम करना पड़ता है. इसके अलावा, अगर एयर फिल्टर गंदा हो तो कूलिंग कम हो जाती है और आपको AC ज्यादा चलाना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ जाता है. इसलिए समय-समय पर एयर फिल्टर साफ करना बहुत जरूरी है.