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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra EV: फिर लौट रही है आइकॉनिक SUV, जानिए कब होगी लॉन्च और क्या होगा प्राइस

Tata Sierra EV: फिर लौट रही है आइकॉनिक SUV, जानिए कब होगी लॉन्च और क्या होगा प्राइस

Tata Sierra EV भारतीय बाजार में एक दमदार इलेक्ट्रिक SUV बन सकती है. शानदार डिजाइन, लंबी रेंज और एडवांस फीचर्स के साथ यह ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. आइए लॉन्च डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 May 2026 06:34 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और Tata Motors इस सेगमेंट में लगातार नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. Tata Sierra पहले ही अपने नए अवतार में काफी चर्चा में रही है और अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन यानी Tata Sierra EV भी जल्द लॉन्च हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस SUV को मई 2026 में भारत में पेश किया जा सकता है. आइए इसके डिजाइन और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Tata Sierra की सफलता और बढ़ती मांग

Tata Sierra ने लॉन्च के बाद से ही भारतीय बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है. नवंबर 2025 में लॉन्च होने के बाद इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू हुई और कुछ ही महीनों में कंपनी ने 30,000 यूनिट्स की डिलीवरी पूरी कर ली. यह दिखाता है कि लोगों के बीच इस SUV की मांग कितनी ज्यादा है. इसी सफलता को देखते हुए कंपनी अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लाने की तैयारी कर रही है.

डिजाइन में क्या होगा खास?

Tata Sierra EV का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें आगे की तरफ बंद ग्रिल दी जा सकती है, जो इलेक्ट्रिक कारों की पहचान होती है. साथ ही बंपर के नीचे एयर इनटेक और ADAS सेंसर दिए जा सकते हैं. साइड प्रोफाइल में एयरोडायनामिक व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल और मजबूत बॉडी डिजाइन इसे मॉडर्न और प्रीमियम लुक देंगे.

फीचर्स में मिलेगी हाई-टेक टेक्नोलॉजी

Tata Sierra EV में कई एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और बेहतर होगा. इसके अलावा लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीटें जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. डुअल क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं इसे और बेहतर बनाएंगी.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक SUV में 55kWh और 65kWh के बैटरी पैक मिलने की संभावना है. एक बार फुल चार्ज करने पर यह कार करीब 500 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए भी अच्छा विकल्प बनाता है. साथ ही, इसमें रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी मिल सकते हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी.

संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

कीमत की बात करें तो Tata Sierra EV की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18.50 लाख रुपये से 25.50 लाख रुपये के बीच हो सकती है. कंपनी इसे मई 2026 के आसपास लॉन्च कर सकती है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है.

ये भी पढ़ें: Honda Activa vs TVS Jupiter: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन है असली किंग? यहां देखें पूरा कंपैरिजन

Published at : 01 May 2026 06:34 PM (IST)
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