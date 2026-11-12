BMW M4: हमारे देश में लग्जरी कारों की डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग अब प्रीमियम गाड़ियों को खरीदना पसंद भी कर रहे हैं. इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने सभी को हैरान कर दिया है. आपने ऐसा तो सुना होगा कि किसी बड़े बिजनेसमैन ने कोई अपने लिए लग्जरी गाड़ी खरीदी है.

लेकिन बंगाल में महज 15 साल का एक लड़का BMW M4 Competition कार का मालिक बन गया है. मार्केट में अभी इस कार की कीमत 1.62 करोड़ रुपये है. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि यह कैसे हुआ और इस गाड़ी की खासियत क्या है.

पिता ने पूरा किया अपना वादा

आपको बता दें कि 15 वर्षीय मोहम्मद तल्हा काफी समय से अपने पिता शम्सुद्दीन मिद्या से BMW कार खरीदने की इच्छा जता रहा था. राइस मिल का कारोबार करने वाले उसके पिता ने वादा किया था कि अगर वह अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेगा तो वह उसकी यह ख्वाइश जरूर पूरी करेंगे.

जबकि रिजल्ट आने के बाद पिता ने अपना वादा निभाया और मुंबई के अंधेरी स्थित शोरूम जाकर इस कार को खरीदा और स्पेशल कंटेनर के जरिए अपने गांव भिजवाया. जिसके चलते तल्हा महज 15 साल की उम्र में ही BMW कार के मालिक बन गए.

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3.5 सेकंड में 100 की रफ्तार

जानकारी दें दे कि BMW M4 Competition कोई नॉर्मल लग्जरी कार नहीं बल्कि एक हाई-परफॉर्मेंस रेसिंग स्पोर्ट्स कूपे है. इसमें 3.0-लीटर का इनलाइन 6-सिलेंडर, ट्विन-टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 530 bhp की मैक्सिमम पावर और 650 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस यह कार महज 3.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. जबकि इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.

कार का लग्जरी केबिन है बेहद शानदार

वहीं डिजाइन के मामले में यह बाइक-कार प्रेमियों को पहली नजर में आकर्षित करती है. इसमें सिग्नेचर बड़ी किडनी ग्रिल, येलो आइकन वाली वर्टिकल LED हेडलाइट्स, और वजन कम करने के लिए कार्बन फाइबर बोनट, फ्रंट स्प्लिटर व रियर डिफ्यूजर का इस्तेमाल किया गया है.

जबकि गाड़ी के इंटीरियर में प्रीमियम M कार्बन बकेट सीट्स और बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है. जो कार को पूरी तरह स्पोर्टी और एयरोडायनेमिक लुक प्रदान करता है.

सोशल मीडिया पर चल रही है चर्चा

बता दें कि 15 साल के लड़के को 1.62 करोड़ रुपये की कार दिए जाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है. जहां कई लोग पिता के इस बड़े दिल और बेटे को आगे बढ़ाने की प्रोत्साहन भावना की सराहना कर रहे हैं.

वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों और नेटिजन्स ने नाबालिग बच्चे को इतनी महंगी और पावरफुल कार देने पर सवाल उठाए हैं. लेकिन यह खबर अभी पूरे देश के ऑटो जगत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है.

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