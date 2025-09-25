हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोVenue और Sonet हुई लाखों रुपये सस्ती, अब इन 5 कॉम्पैक्ट पेट्रोल कारों पर होगा सबसे ज्यादा फायदा

Venue और Sonet हुई लाखों रुपये सस्ती, अब इन 5 कॉम्पैक्ट पेट्रोल कारों पर होगा सबसे ज्यादा फायदा

GST 2.0 के बाद भारत में 5 कॉम्पैक्ट पेट्रोल कारों पर बड़ी कीमत कटौती हुई है. आइए जानें Kia Sonet, Hyundai Venue से लेकर Kia Syros पर कितनी बचत होने वाली है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Sep 2025 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

नए GST 2.0 लागू होने के बाद भारत में कारों की कीमतें काफी कम हो गई हैं. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है. अब पहले जितने पैसे में छोटी कार मिलती थी, उसी कीमत पर बड़ी और ज्यादा फीचर्स वाली कार खरीदी जा सकती है. खासतौर पर कॉम्पैक्ट पेट्रोल SUV सेगमेंट में यह बदलाव ज्यादा असरदार साबित हुआ है. मारुति, हुंडई, महिंद्रा और किआ जैसी कंपनियों ने अपने टॉप मॉडल्स पर सबसे ज्यादा कीमत घटाई है. आइए जानते हैं उन 5 कॉम्पैक्ट पेट्रोल कारों के बारे में जिन पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है.

Kia Syros पर 1.50 लाख तक की बचत

  • किआ की नई कॉम्पैक्ट SUV Kia Syros इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. Turbo-Petrol HTX Plus (O) वैरिएंट पर 1.50 लाख तक की कटौती की गई है. इस डिस्काउंट ने Syros को अपने सेगमेंट की सबसे अट्रैक्टिव SUV बना दिया है. इसका स्टाइलिश डिजाइन, दमदार इंजन और फीचर-लोडेड इंटीरियर ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा है.

Mahindra 3XO हुई 1.40 लाख तक सस्ती

  • महिंद्रा 3XO अब और भी किफायती हो गई है. इसके AX7L पेट्रोल वैरिएंट पर 1.40 लाख तक की कटौती की गई है. पहले से ही कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदार रही यह गाड़ी अब कम कीमत की वजह से और भी बेहतर विकल्प बन गई है.

Kia Sonet पर 1.35 लाख तक की कटौती

  • किआ सोनेट के X-Line DCT (Petrol) वैरिएंट पर 1.35 लाख तक की बचत मिल रही है. पहले से ही फीचर-रिच यह SUV अब टॉप-ऑफ-द-लाइन वैरिएंट को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराकर ग्राहकों के लिए और भी फायदेमंद हो गई है.

Maruti Suzuki S-Presso हुई 1.30 लाख तक सस्ती

  • मारुति सुजुकी की माइक्रो SUV S-Presso अब ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो गई है. LXI (O) CNG वैरिएंट पर 1.30 लाख तक की कटौती की गई है. यह कार खासतौर पर उन खरीदारों के लिए परफेक्ट है, जो पहली बार कार लेना चाहते हैं या फिर एक किफायती शहरी कार की तलाश में हैं.

Hyundai Venue पर 1.24 लाख तक की बचत

  • हुंडई वेन्यू, जो अपने स्टाइल और फीचर्स की वजह से युवाओं की फेवरेट रही है, अब और भी सस्ती हो गई है. SX (O) Turbo DCT वैरिएंट पर 1.24 लाख तक की कटौती की गई है. कम कीमत पर मिलने वाली Venue अब सेगमेंट में कॉम्पटीशन को और भी बढ़ा सकती है.

ये भी पढ़ें: Tata Nexon से Hyundai Venue तक: 24km माइलेज और ADAS वाली इन SUV की बढ़ी डिमांड

Published at : 25 Sep 2025 02:22 PM (IST)
Kia Sonet Hyundai Venue Kia Syros Petrol SUV GST Cut Compact Cars
