Venue और Sonet हुई लाखों रुपये सस्ती, अब इन 5 कॉम्पैक्ट पेट्रोल कारों पर होगा सबसे ज्यादा फायदा

नए GST 2.0 लागू होने के बाद भारत में कारों की कीमतें काफी कम हो गई हैं. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है. अब पहले जितने पैसे में छोटी कार मिलती थी, उसी कीमत पर बड़ी और ज्यादा फीचर्स वाली कार खरीदी जा सकती है. खासतौर पर कॉम्पैक्ट पेट्रोल SUV सेगमेंट में यह बदलाव ज्यादा असरदार साबित हुआ है. मारुति, हुंडई, महिंद्रा और किआ जैसी कंपनियों ने अपने टॉप मॉडल्स पर सबसे ज्यादा कीमत घटाई है. आइए जानते हैं उन 5 कॉम्पैक्ट पेट्रोल कारों के बारे में जिन पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है.

Kia Syros पर 1.50 लाख तक की बचत

किआ की नई कॉम्पैक्ट SUV Kia Syros इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. Turbo-Petrol HTX Plus (O) वैरिएंट पर 1.50 लाख तक की कटौती की गई है. इस डिस्काउंट ने Syros को अपने सेगमेंट की सबसे अट्रैक्टिव SUV बना दिया है. इसका स्टाइलिश डिजाइन, दमदार इंजन और फीचर-लोडेड इंटीरियर ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा है.

Mahindra 3XO हुई 1.40 लाख तक सस्ती

महिंद्रा 3XO अब और भी किफायती हो गई है. इसके AX7L पेट्रोल वैरिएंट पर 1.40 लाख तक की कटौती की गई है. पहले से ही कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदार रही यह गाड़ी अब कम कीमत की वजह से और भी बेहतर विकल्प बन गई है.

Kia Sonet पर 1.35 लाख तक की कटौती

किआ सोनेट के X-Line DCT (Petrol) वैरिएंट पर 1.35 लाख तक की बचत मिल रही है. पहले से ही फीचर-रिच यह SUV अब टॉप-ऑफ-द-लाइन वैरिएंट को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराकर ग्राहकों के लिए और भी फायदेमंद हो गई है.

Maruti Suzuki S-Presso हुई 1.30 लाख तक सस्ती

मारुति सुजुकी की माइक्रो SUV S-Presso अब ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो गई है. LXI (O) CNG वैरिएंट पर 1.30 लाख तक की कटौती की गई है. यह कार खासतौर पर उन खरीदारों के लिए परफेक्ट है, जो पहली बार कार लेना चाहते हैं या फिर एक किफायती शहरी कार की तलाश में हैं.

Hyundai Venue पर 1.24 लाख तक की बचत