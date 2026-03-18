पावरफुल इंजन और प्रीमियम फीचर्स के साथ Audi SQ8 की एंट्री, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

Audi India ने अपनी नई लग्जरी SUV Audi SQ8 भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 1.77 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. लॉन्च के दौरान रवि शास्त्री ने 1985 की अपनी यादगार जीत को याद किया और बताया कि वह पल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. यह SUV Q8 और RSQ8 के बीच आती है और शानदार लग्जरी के साथ दमदार परफॉर्मेंस देती है. आइए इसके इंजन और फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Audi SQ8 में 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 507hp की पावर और 770Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह वही इंजन है जो RS Q8 में भी मिलता है, लेकिन इसे SQ8 के हिसाब से थोड़ा अलग ट्यून किया गया है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो Audi के क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से गाड़ी की पकड़ सड़क पर काफी मजबूत रहती है और तेज स्पीड में भी कंट्रोल बना रहता है.

जब रवि शास्त्री ने जीती Audi 100

बता दें कि पूर्व कोच और क्रिकेट कमेंटेटर रवि शास्त्री ने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था. इस टूर्नामेंट में उन्हें “चैंपियन ऑफ चैंपियंस” चुना गया और इनाम के तौर पर एक Audi 100 कार दी गई थी. यह जीत और वह कार आज भी क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास याद बन चुकी है. लॉन्च इवेंट के दौरान शास्त्री ने बताया कि 1985 की वह जीत आज भी लोगों के दिल और दिमाग में ताजा है.

स्पोर्टी और प्रीमियम लुक

Audi SQ8 को कूपे SUV स्टाइल में डिजाइन किया गया है, जिससे यह देखने में काफी अट्रैक्टिव और अलग लगती है. इसके फ्रंट में बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल दी गई है, जो इसे बोल्ड लुक देती है. साथ ही स्लीक LED हेडलाइट्स, बड़े एयर इनटेक और स्पोर्टी बंपर इसके डिजाइन को और निखारते हैं. साइड प्रोफाइल में Slope वाली रूफलाइन और बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे और स्टाइलिश बनाते हैं. पीछे की तरफ LED लाइट बार, चार एग्जॉस्ट आउटलेट और स्पॉयलर दिए गए हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

Audi SQ8 का इंटीरियर काफी प्रीमियम और ड्राइवर फोकस्ड है. इसमें फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और स्पोर्ट्स सीट्स दी गई हैं. सीटों में हाई क्वालिटी लेदर और फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. सभी कंट्रोल्स और स्क्रीन इस तरह से लगाए गए हैं कि ड्राइवर आसानी से उन्हें इस्तेमाल कर सके.

सेफ्टी और मुकाबला

सेफ्टी के लिए Audi SQ8 में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जैसे मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा. इसके साथ लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Mercedes-AMG GLE 53 Coupe, Porsche Cayenne GTS और BMW X5 M60i जैसी लग्जरी SUVs से होगा.

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