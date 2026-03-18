नई कार खरीदने में पत्नी कराएगी बचत ही बचत, इन फायदों के बारे में जानना बेहद जरूरी

किसी भी फैमिली के लिए कार खरीदना एक बड़ा सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका कार खरीदने का यह फैसला जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम कर सकता है? जी हां, अगर आप अपनी नई कार अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवाते हैं तो इन चार तरीकों से आप अपनी बड़ी बचत कर सकते हैं. यह तरीका न सिर्फ खर्च कम करता है बल्कि महिलाओं को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है.

पत्नी के नाम पर कार लेने के फायदे

पत्नी के नाम पर कार खरीदने का पहला बड़ा फायदा रोड टैक्स में छूट मिलना है. अगर आप भारत के अलग-अलग राज्यों से पत्नी के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 फीसदी से 10 फीसदी तक टैक्स कम लगता है. यह अलग-अलग राज्य की पॉलिसी पर निर्भर करता है. इससे कार की कुल कीमत में सीधे हजारों रुपये की बचत हो सकती है और आपको कार खरीदने का फायदा मिलेगा.

दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अगर आप पत्नी के नाम पर कार लोन लेते हैं तो ब्याज दर भी कम मिल सकती है. बैंक और फाइनेंस कंपनियां महिलाओं से 0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक कम ब्याज पर लोन देती हैं. इससे लंबे टाइम में काफी पैसे बच सकते हैं, खासकर अगर लोन बड़ी रकम का हो.

तीसरा फायदा इनकम टैक्स में छूट मिलना है. अगर पत्नी के नाम पर लोन लिया जाता है और उनकी इनकम भी है, तो लोन के मूलधन और ब्याज दोनों पर टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है.इससे कुल टैक्स कम हो जाता है और बचत बढ़ जाती है.

इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम भी सस्ता हो सकता है. कई इंश्योरेंस कंपनियां महिलाओं को कम प्रीमियम पर पॉलिसी देती हैं, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक महिलाएं कम दुर्घटनाओं में शामिल होती हैं. इससे 5 फीसदी से 10 फीसदी तक की बचत हो सकती है.

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