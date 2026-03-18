हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta, Scorpio या Sierra: कौन सी SUV है सबसे ज्यादा डिमांड में? यहां जानें सबकुछ

Creta, Scorpio या Sierra: कौन सी SUV है सबसे ज्यादा डिमांड में? यहां जानें सबकुछ

भारत में मिड साइज SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है. आइए जानें सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज SUV की लिस्ट में कौन सी गाड़ी टॉप पर है और क्यों यह ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Mar 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में मिड साइज SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और ग्राहकों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है. इस कैटेगरी में 4.3 मीटर से लेकर 4.7 मीटर तक की लंबाई वाली कई गाड़ियां आती हैं, जो स्पेस, फीचर्स और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती हैं. यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग सेडान या हैचबैक की जगह SUV खरीदना पसंद कर रहे हैं. इस सेगमेंट में कई कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन Hyundai, Mahindra, Tata और Toyota जैसी कंपनियां इसमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं. आइए जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV कौन सी है?

नंबर-1 पर है Hyundai Creta 

फरवरी 2026 के बिक्री आंकड़ों के अनुसार Hyundai Creta एक बार फिर इस सेगमेंट में सबसे आगे रही. पिछले महीने इसकी 17,938 यूनिट्स बिकीं, जो इसे लगातार सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनाती है. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 10% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. Creta की पॉपुलेरिटी की वजह इसका शानदार डिजाइन, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है. 

दूसरे नंबर पर Mahindra Scorpio 

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर Mahindra Scorpio रही, जिसकी फरवरी 2026 में 14,665 यूनिट्स बिकीं. Scorpio N और Scorpio Classic दोनों मॉडल्स की वजह से यह SUV ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बनी हुई है. इसकी मजबूत बॉडी, दमदार इंजन और रफ-टफ लुक इसे खास बनाते हैं. यही वजह है कि इसकी बिक्री में भी सालाना आधार पर करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है. जो लोग मजबूत और पावरफुल SUV चाहते हैं, उनके लिए Scorpio एक बेहतरीन विकल्प है.

तीसरे नंबर पर Maruti Suzuki Vitara

तीसरे नंबर पर Maruti Suzuki की SUV (Grand Vitara) रही, जिसकी फरवरी 2026 में 13,021 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह SUV खासतौर पर अपने हाइब्रिड इंजन और बेहतर माइलेज के लिए जानी जाती है. आजकल ग्राहक फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और यही वजह है कि Vitara जैसी गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. यह SUV कम खर्च में बेहतर माइलेज और आरामदायक ड्राइव देती है.

Toyota और Tata SUVs की बढ़ती पॉपुलेरिटी

Toyota Urban Cruiser Hyryder ने इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है. इसकी बिक्री में करीब 117% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं Tata Harrier, Safari और आने वाली Sierra जैसी SUVs की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. इससे साफ है कि आने वाले समय में इस सेगमेंट में मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है.

ये भी पढ़ें: मलेशिया में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

Published at : 18 Mar 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta SUV India Mid Size SUV Sales Scorpio Vs Creta Best SUV India 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Creta, Scorpio या Sierra: कौन सी SUV है सबसे ज्यादा डिमांड में? यहां जानें सबकुछ
Creta, Scorpio या Sierra: कौन सी SUV है सबसे ज्यादा डिमांड में? यहां जानें सबकुछ
ऑटो
नई कार खरीदने में पत्नी कराएगी बचत ही बचत, इन फायदों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी
नई कार खरीदने में पत्नी कराएगी बचत ही बचत, इन फायदों के बारे में जानना बेहद जरूरी
ऑटो
पावरफुल इंजन और प्रीमियम फीचर्स के साथ Audi SQ8 की एंट्री, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?
पावरफुल इंजन और प्रीमियम फीचर्स के साथ Audi SQ8 की एंट्री, जानें किन गाड़ियों को देगी टक्कर?
ऑटो
सड़क पर चलते-चलते खुद चार्ज हो जाएगी आपकी कार, वैज्ञानिकों ने तैयार किया ऐसा डिवाइस
सड़क पर चलते-चलते खुद चार्ज हो जाएगी आपकी कार, वैज्ञानिकों ने तैयार किया ऐसा डिवाइस
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East War: ईरान के लिए जंग में कूद रहा है चीन? अमेरिका के दावे से मचा हड़कंप, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
ईरान के लिए जंग में कूद रहा है चीन? अमेरिका के दावे से मचा हड़कंप, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
क्या राज्यसभा सीट को लेकर थी नाराजगी? केसी त्यागी का बड़ा बयान, '2013 में नीतीश कुमार ने...'
क्या राज्यसभा सीट को लेकर थी नाराजगी? केसी त्यागी का बड़ा बयान, '2013 में नीतीश कुमार ने...'
बॉलीवुड
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
इंडिया
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
क्रिकेट
ट्रॉफी चोर... कामरान अकमल ने की PCB चीफ मोहसिन नकवी की गजब बेइज्जती!
ट्रॉफी चोर... कामरान अकमल ने की PCB चीफ मोहसिन नकवी की गजब बेइज्जती!
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
फूड
No Cook Recipes: एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
शिक्षा
IIT दिल्ली समर फेलोशिप का सुनहरा मौका, स्टाइपेंड के साथ फ्री रहने की सुविधा- जल्दी करें आवेदन!
IIT दिल्ली समर फेलोशिप का सुनहरा मौका, स्टाइपेंड के साथ फ्री रहने की सुविधा- जल्दी करें आवेदन!
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget