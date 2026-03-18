Creta, Scorpio या Sierra: कौन सी SUV है सबसे ज्यादा डिमांड में? यहां जानें सबकुछ

भारत में मिड साइज SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और ग्राहकों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है. इस कैटेगरी में 4.3 मीटर से लेकर 4.7 मीटर तक की लंबाई वाली कई गाड़ियां आती हैं, जो स्पेस, फीचर्स और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती हैं. यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग सेडान या हैचबैक की जगह SUV खरीदना पसंद कर रहे हैं. इस सेगमेंट में कई कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन Hyundai, Mahindra, Tata और Toyota जैसी कंपनियां इसमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं. आइए जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV कौन सी है?

नंबर-1 पर है Hyundai Creta

फरवरी 2026 के बिक्री आंकड़ों के अनुसार Hyundai Creta एक बार फिर इस सेगमेंट में सबसे आगे रही. पिछले महीने इसकी 17,938 यूनिट्स बिकीं, जो इसे लगातार सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनाती है. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 10% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. Creta की पॉपुलेरिटी की वजह इसका शानदार डिजाइन, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है.

दूसरे नंबर पर Mahindra Scorpio

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर Mahindra Scorpio रही, जिसकी फरवरी 2026 में 14,665 यूनिट्स बिकीं. Scorpio N और Scorpio Classic दोनों मॉडल्स की वजह से यह SUV ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बनी हुई है. इसकी मजबूत बॉडी, दमदार इंजन और रफ-टफ लुक इसे खास बनाते हैं. यही वजह है कि इसकी बिक्री में भी सालाना आधार पर करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है. जो लोग मजबूत और पावरफुल SUV चाहते हैं, उनके लिए Scorpio एक बेहतरीन विकल्प है.

तीसरे नंबर पर Maruti Suzuki Vitara

तीसरे नंबर पर Maruti Suzuki की SUV (Grand Vitara) रही, जिसकी फरवरी 2026 में 13,021 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह SUV खासतौर पर अपने हाइब्रिड इंजन और बेहतर माइलेज के लिए जानी जाती है. आजकल ग्राहक फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और यही वजह है कि Vitara जैसी गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. यह SUV कम खर्च में बेहतर माइलेज और आरामदायक ड्राइव देती है.

Toyota और Tata SUVs की बढ़ती पॉपुलेरिटी

Toyota Urban Cruiser Hyryder ने इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है. इसकी बिक्री में करीब 117% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं Tata Harrier, Safari और आने वाली Sierra जैसी SUVs की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. इससे साफ है कि आने वाले समय में इस सेगमेंट में मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है.

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