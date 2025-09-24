Tata Nexon से Hyundai Venue तक: 24km माइलेज और ADAS वाली इन SUV की बढ़ी डिमांड

भारत में कॉम्पैक्ट SUV यानी Sub 4m SUVs ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं. ये गाड़ियां किफायती कीमत, अच्छे फीचर्स और बेहतर माइलेज के कारण ज्यादा खरीदी जाती हैं. इस सेगमेंट में Tata Nexon से लेकर Hyundai Venue जैसी कई पॉपुलर गाड़ियां मौजूद हैं. हालांकि, अगस्त 2025 के आंकड़े बताते हैं कि इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है तो कुछ में भारी गिरावट आई है. आइए बिक्री के आंकड़े पर एक नजर डालते हैं.

टॉप पर बरकरार है Tata Nexon

अगस्त 2025 में Tata Nexon इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही. इसे पिछले महीने 14,004 ग्राहकों ने खरीदा. अगस्त 2024 की तुलना में इसमें 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Nexon की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,99,990 है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और ADAS सेफ्टी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हैं. खास बात ये है कि CNG वेरिएंट का माइलेज 24 km/kg तक का है.

दूसरे नंबर पर रही Maruti Brezza

बिक्री के मामले में Maruti Brezza दूसरे नंबर पर रही. अगस्त 2025 में इसे 13,620 ग्राहकों ने खरीदा. हालांकि, पिछले साल अगस्त 2024 में यह संख्या 19,190 यूनिट थी. यानी इस साल इसमें 29% की गिरावट देखी गई है.

तीसरे स्थान पर Maruti Fronx

कूप-स्टाइल डिजाइन वाली Maruti Fronx को अगस्त 2025 में 12,422 ग्राहकों ने खरीदा. अगस्त 2024 में इसकी बिक्री 12,387 यूनिट थी. यानी इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Tata Punch और Punch EV का हाल

पिछले महीने Tata Punch और Punch EV की बिक्री में बड़ी गिरावट आई. अगस्त 2025 में कुल 10,704 यूनिट बिकीं, जबकि अगस्त 2024 में यह संख्या 15,643 यूनिट थी. यानी इसमें 31% की कमी दर्ज की गई है.

Hyundai Venue: टॉप-5 में बनी रही

Hyundai Venue की बिक्री में गिरावट जरूर आई, लेकिन यह अब भी टॉप-5 की लिस्ट में शामिल रही. अगस्त 2025 में इसे 8,109 ग्राहकों ने खरीदा, जबकि अगस्त 2024 में यह संख्या 9,085 यूनिट थी. यानी इसमें 10% की गिरावट आई है.

अगस्त 2025 में SUVs की बिक्री रिपोर्ट

अगस्त 2025 में SUV बिक्री के आंकड़ों में Kia Sonet की 7,741 यूनिट, Mahindra XUV 3XO की 5,521 यूनिट, Hyundai Exter की 5,061 यूनिट, Skoda Kylaq की 3,099 यूनिट, Toyota Taisor की 2,683 यूनिट, Nissan Magnite की 1,384 यूनिट, Renault Kiger की 910 यूनिट, Maruti Jimny की 603 यूनिट और Kia Syros की 308 यूनिट बिकीं.

