कैसे बिना पेट्रोल दौड़ा सकते हैं स्कूटर? इस ट्रिक से 120 KM तक मिल जाएगा माइलेज

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर काफी असर डाला है. खासकर रोजाना स्कूटर या बाइक से अप-डाउन करने वाले लोगों के लिए फ्यूल का खर्च एक बड़ी समस्या बन गया है. ऐसे में आपके लिए CNG एक सस्ता और बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.अब भारतीय बाजार में ऐसी सीएनजी किट मौजूद हैं, जिन्हें पुराने स्कूटर में लगवाकर इसे CNG से चलाया जा सकता है.

सीएनजी की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. जहां आमतौर पर एक स्कूटर पेट्रोल से करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, वहीं CNG किट लगने के बाद यही स्कूटर 100 से 120 किलोमीटर तक चल सकता है. इसका सीधा मतलब है कि कम पैसे में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है जिससे रोजाना के खर्च में काफी बचत होती है. यही वजह है कि कई लोग इस ऑप्शन को तेजी से अपना रहे हैं.

कितनी है इस किट की कीमत?

इस CNG किट को स्कूटर में बाद में भी आसानी से लगवाया जा सकता है. इसकी कीमत लगभग 15 हजार रुपये के करीब होती है और इसे इंस्टॉल करने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है. किट लगने के बाद स्कूटर को CNG और पेट्रोल दोनों पर चलाया जा सकता है. इसके लिए एक स्विच दिया जाता है जिसे जरूरत के हिसाब से फ्यूल बदला जा सकता है. यह फीचर खासतौर पर तब काम आता है जब पास में CNG स्टेशन मौजूद न हो.

आपके लिए ये भी जानना जरूरी

हालांकि ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल भी पैदा कर सकता है, जिसके बारे में जानना जरूरी है. स्कूटर में CNG सिलेंडर लगाने के चलते सीट के नीचे का स्टोरेज स्पेस लगभग खत्म हो जाता है. ऐसे में सामान रखने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा CNG पर चलने पर स्कूटर की पिकअप थोड़ी कम हो जाती है, यानी गाड़ी उतनी तेजी से स्पीड नहीं पकड़ पाती जितनी पेट्रोल पर चलने पर करती है. इसके साथ ही हर जगह CNG स्टेशन की सुविधा मौजूद नहीं होती. इससे लंबी दूरी के सफर में परेशानी हो सकती है.

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