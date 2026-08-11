15 लाख के बजट में आ रही Sierra-Creta को टक्कर देने वाली ये SUV, जानें खासियत

मिड-साइज SUV सेगमेंट में आने वाले समय में मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है. JSW भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी नई SUV के साथ एंट्री की तैयारी कर रही है. कंपनी की आने वाली Jaecoo J5 को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. यह SUV करीब 15 लाख रुपये के बजट वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश की जा सकती है.

इसका मुकाबला Hyundai Creta, Tata Sierra, Honda Elevate, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी गाड़ियों से होने की उम्मीद है. खास बात यह है कि J5 में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वर्जन भी भारत में आने की उम्मीद है.

आने वाले टाइम में ये मॉडल होंगे लॉन्च

JSW भारत के SUV बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी की योजना एक ही मॉडल तक सीमित नहीं है. भारत में Jetour T2 पर बेस्ड SUV के बाद Jaecoo J5 और Chery iCar V23 जैसे मॉडल भी लॉन्च किए जा सकते हैं.

इसी रणनीति के तहत J5 को भारतीय सड़कों पर टेस्ट किया जा रहा है. इससे संकेत मिलता है कि कंपनी आने वाले समय में अलग-अलग कीमत और पावरट्रेन वाली SUVs के जरिए भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है.

Jaecoo J5 को हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. टेस्टिंग मॉडल को पूरी तरह कैमोफ्लाज से ढका गया था, इसलिए इसका प्रोडक्शन डिजाइन अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है. हालांकि, ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली J5 को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत आने वाली SUV का डिजाइन काफी हद तक इसी मॉडल जैसा हो सकता है.

इसके फ्रंट में अलग डिजाइन की हेडलाइट्स और बड़ी ग्रिल देखने को मिल सकती है.पीछे की तरफ आकर्षक टेललाइट्स और रियर स्पॉयलर दिया जा सकता है.टेस्टिंग मॉडल में ग्रिल के अंदर वर्टिकल स्लैट्स दिखाई दिए हैं.रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यह हाइब्रिड वर्जन हो सकता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक मॉडल में बंद यानी ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल दी जाती है.

हाइब्रिड पावरट्रेन बन सकती है खासियत

Jaecoo J5 की सबसे खास बात इसका संभावित हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके हाइब्रिड मॉडल में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 1.83 kWh की इलेक्ट्रिक मोटर दी जाती है. दोनों को मिलाकर यह सिस्टम करीब 224 bhp की पावर और 295 Nm का टॉर्क पैदा करता है. अगर भारत में भी इसी तरह का पावरट्रेन पेश किया जाता है, तो यह SUV अपने सेगमेंट में काफी दमदार ऑप्शन बन सकती है.

इसके अलावा J5 का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अलग पावर आउटपुट के साथ भी मौजूद है. इस वर्जन में करीब 145 bhp की पावर और 210 Nm का टॉर्क मिलता है. भारत में कंपनी कौन-सा इंजन और किस स्पेसिफिकेशन के साथ SUV पेश करेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

अगर Jaecoo J5 को भारत में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया जाता है, तो इसका मुकाबला सिर्फ Creta और Sierra जैसी पारंपरिक मिड-साइज SUVs से नहीं रहेगा. यह Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder और Maruti Victoris जैसी हाइब्रिड SUVs को भी चुनौती दे सकती है.

इसका फायदा उन ग्राहकों को हो सकता है जो पेट्रोल SUV जैसा इस्तेमाल चाहते हैं, लेकिन बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन का लाभ भी लेना चाहते हैं. हालांकि, भारत में मिलने वाले रियल माइलेज और हाइब्रिड सिस्टम की तकनीकी जानकारी लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी.

भारत आ सकता है इलेक्ट्रिक वर्जन

Jaecoo J5 सिर्फ पेट्रोल या हाइब्रिड मॉडल तक सीमित नहीं है. इसका EV वर्जन भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूद है. इस इलेक्ट्रिक मॉडल में 58.9 kWh का बैटरी पैक दिया गया है और कंपनी करीब 400 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है. उम्मीद जताई गई है कि इलेक्ट्रिक J5 को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

अगर भारत में इसका EV मॉडल भी आता है, तो कंपनी को तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक SUV बाजार में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा. हालांकि, भारतीय मॉडल में बैटरी, रेंज और फीचर्स ग्लोबल मॉडल से अलग हो सकते हैं.





Jaecoo J5 को सिर्फ डिजाइन और पावरट्रेन के मामले में ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी मॉडर्न बनाया जा सकता है. इसमें 13.2-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. इसके साथ 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है.

SUV में यात्रियों की सुविधा के लिए पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर Sony ऑडियो सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. अगर इन सभी फीचर्स के साथ इसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च किया जाता है, तो यह इस सेगमेंट में काफी आकर्षक पैकेज बन सकती है।

सेफ्टी में भी मिलेंगे एडवांस फीचर्स

सेफ्टी के लिहाज से भी Jaecoo J5 में कई मॉडर्न फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है. इसमें 7 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ADAS जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

ADAS की मदद से कार में ड्राइवर को कई तरह की एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सुविधाएं मिल सकती हैं. हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में ADAS के कौन-कौन से फंक्शन दिए जाएंगे, इसकी पुष्टि अभी बाकी है.

शुरुआत में हो सकती है लॉन्च

Jaecoo J5 पर बेस्ड SUV को भारत में 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है. इसी तरह कीमत की भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

इसके ICE यानी पेट्रोल वर्जन की मुंबई ऑन-रोड कीमत करीब 13 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान लगाया गया है. इसका मतलब है कि शुरुआती कीमत अगर इस स्तर पर रखी जाती है तो यह 15 लाख रुपये के आसपास SUV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक जरूरी ऑप्शन बन सकती है.

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