Scorpio N खरीदें या Thar Roxx, कीमत से लेकर माइलेज तक सब देखें यहां

Mahindra Cars Scorpio N vs Thar Roxx: अगर आप एक दमदार SUV खरीदने का मन बना रहे हैं और महिंद्रा की स्कॉर्पियो N और थार रॉक्स के बीच कन्फ्यूज हैं, तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है. दोनों गाड़ियां एक ही कंपनी की हैं और कई मामलों में एक जैसी भी लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ जरूरी फर्क भी हैं. आइए जानते हैं कीमत, माइलेज और फीचर्स के हिसाब से दोनों गाड़ियों में क्या अंतर है.

कीमत में कितना है फर्क

महिंद्रा स्कॉर्पियो N की शुरुआती कीमत करीब 13.20 लाख रुपये है, जो टॉप वेरिएंट में जाकर करीब 24.17 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. वहीं थार रॉक्स की कीमत 12.25 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट में करीब 22.06 लाख रुपये तक जाती है. यानी अगर आप कम बजट में महिंद्रा की SUV लेना चाहते हैं, तो थार रॉक्स थोड़ी सस्ती पड़ती है.

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माइलेज में कौन है आगे

माइलेज की बात करें तो स्कॉर्पियो N हाईवे पर करीब 15.4 किमी प्रति लीटर चलती है, जबकि थार रॉक्स करीब 15.2 किमी प्रति लीटर चलती है. यानी दोनों गाड़ियों का माइलेज लगभग एक जैसा ही है, बस स्कॉर्पियो N थोड़ी आगे है. पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में स्कॉर्पियो N करीब 19 किमी प्रति लीटर तक चलती है, जबकि थार रॉक्स इसी वेरिएंट में करीब 12.4 किमी प्रति लीटर चलती है.

इंजन और पावर में अंतर

स्कॉर्पियो N में 2198cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 172bhp पावर और 400Nm टॉर्क देता है. वहीं थार रॉक्स में 2184cc का इंजन है, जो करीब 172bhp पावर और 370Nm टॉर्क देता है. यानी पावर के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबर हैं, बस टॉर्क में स्कॉर्पियो N थोड़ी आगे है. दोनों गाड़ियों में 4WD और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, यानी दोनों ही ऑफ-रोडिंग के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं.

साइज और सीटिंग में फर्क

दोनों गाड़ियों में सबसे बड़ा अंतर उनके साइज और सीटिंग का है. स्कॉर्पियो N एक 7-सीटर गाड़ी है, जिसमें 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. यानी अगर आपका परिवार बड़ा है और सबको साथ बैठाकर चलना है, तो स्कॉर्पियो N एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है. वहीं थार रॉक्स एक 5-सीटर गाड़ी है, लेकिन इसमें ज्यादा लेगरूम और स्पेस दिया गया है. जो लोग स्टाइलिश लुक और थोड़ी छोटी लेकिन दमदार गाड़ी पसंद करते हैं, उनके लिए थार रॉक्स बेहतर रहती है.

सेफ्टी में दोनों हैं बराबर

सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी हैं. थार रॉक्स को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है, और इसमें एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड लॉक, ओवरस्पीड वार्निंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. स्कॉर्पियो N को भी ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है और इसमें भी लगभग यही सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. यानी सेफ्टी के मामले में आपको किसी भी गाड़ी को चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

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