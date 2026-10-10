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हिंदी न्यूज़ऑटोअब 10 लाख से सस्ती कारें नहीं खरीद रहे लोग, चौंका देगा 6 साल का आंकड़ा

अब 10 लाख से सस्ती कारें नहीं खरीद रहे लोग, चौंका देगा 6 साल का आंकड़ा

क्या 10 लाख रुपये से सस्ती कारों का दौर खत्म हो रहा है? छह साल में इनकी बाजार हिस्सेदारी 80% से घटकर 52% रह गई, जबकि महंगी कारों की मांग बढ़ी. जाने क्यों आया मार्केट में बदलाव

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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भारत में कारों की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन खरीदारों की पसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी आम लोगों की पहली पसंद मानी जाने वाली 10 लाख रुपये से कम कीमत की कारों की बाजार में हिस्सेदारी लगातार घटी है. वहीं, महंगी कारों और एसयूवी की मांग बढ़ी है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले छह साल में कुल कार बिक्री 54 पर्सेंट बढ़ी, लेकिन इस बढ़ोतरी का फायदा सस्ती कारों के बाजार को उतना नहीं मिला. आखिर कार खरीदने वालों की पसंद क्यों बदल रही है?

6 साल में कार बिक्री 54 पर्सेंट बढ़ी

भारत के यात्री वाहन बाजार में पिछले छह साल के दौरान कुल कार बिक्री में 54 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहली नजर में यह आंकड़ा ऑटोमोबाइल बाजार की अच्छी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन इसके पीछे ग्राहकों की बदलती पसंद भी अहम है. बिक्री में बढ़ोतरी के साथ ही महंगी कारों और एसयूवी की ओर रुझान बढ़ा है. ऐसे में बाजार की ग्रोथ का मतलब यह नहीं है कि हर कीमत वाली कार की बिक्री एक जैसी बढ़ी है. कम कीमत वाले मॉडल और प्रीमियम सेगमेंट के बीच अंतर साफ नजर आने लगा है.

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10 लाख से सस्ती कारों का शेयर 80 पर्सेंट से घटकर 52 पर्सेंट हुआ

साल 2019 में भारत के कुल कार बाजार में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों की हिस्सेदारी 80.4 पर्सेंट थी. साल 2025 तक यह घटकर 52 पर्सेंट रह गई. यानी छह साल में इस सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 28.6 प्रतिशत अंक कम हुई है. इसके उलट, 10 लाख रुपये से महंगी कारों की हिस्सेदारी लगभग 20 पर्सेंट से बढ़कर 48.1 पर्सेंट तक पहुंच गई. इस बदलाव से पता चलता है कि बाजार में अब महंगे मॉडल और एसयूवी की मौजूदगी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है.

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महंगी कारों की तरफ क्यों बढ़ रहा है रुझान?

कारों की औसत कीमत में बढ़ोतरी, सुरक्षा और तकनीक से जुड़ी सुविधाओं की मांग और एसयूवी की लोकप्रियता इस बदलाव के संभावित कारणों में शामिल हैं. समय के साथ कारों में मिलने वाले फीचर्स और सुरक्षा से जुड़ी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं. वहीं, कंपनियां अलग-अलग कीमतों में ज्यादा सुविधाओं वाले मॉडल पेश कर रही हैं. 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों की हिस्सेदारी अब भी बाजार में आधे से अधिक है, लेकिन पहले के मुकाबले प्रीमियम सेगमेंट की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है.

यह भी पढ़ें : लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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