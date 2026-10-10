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हिंदी न्यूज़ऑटोलग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे

लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे

लग्जरी कारें किराए पर लेना कितना महंगा है? ऑडी, मर्सिडीज और रोल्स-रॉयस जैसी गाड़ियों का एक दिन का किराया उड़ा देगा आपके होश.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक लग्जरी कार को जिससे वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ सैर घुमने जाये. लेकिन लग्जरी गाड़ियों को खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं है. जिसके चलते इन दिनों हमारे देश में रेंट पर गाड़ियों का ट्रेंड काफी तेजी से चल रहा है. जिसके चलते आज हम आपको इस खबर में लग्जरी गाड़ियों के रेंट के पैसे की बात करेंगे.

जब बात लग्जरी कारों की आती है तो इनका किराया सुनकर आम आदमी के होश उड़ना बिल्कुल जायज है. आपको बता दें कि अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि लग्जरी कार एक दिन के लिए किराए पर लेने में कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं. तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. इस खबर में हम आपको लग्जरी गाड़ियों के रेंटल मार्केट और उनके चौंकाने वाले किराए के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं.

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कितना है लग्जरी कारों का किराया?

जब भी बात लग्जरी गाड़ी की आती है तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी कंपनियों का नाम आता है. बात करें अगर इन कंपनियों के शुरुआती खर्च की तो इन्हें रेंट पर लेने के लिए हजारों रुपये से खर्चा शुरू होता है. नॉर्मल और लग्जरी एसयूवी कारों का एक दिन का किराया लगभग 6,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक होता है. जो गाड़ी के मॉडल और उसकी कीमत पर निर्भर करता है.

जबकि इसके अलावा कई ट्रैवल एजेंसियां और रेंटल कंपनियां घंटे या किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज करती हैं. जैसे कि 10 घंटे और 100 किलोमीटर के सफर के लिए 10,000 से 15,000 रुपये तक का कम शुल्क लिया जाता है. अगर आप तय लिमिट से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो हर किलोमीटर के लिए भारी-भरकम चार्ज चुकाना पड़ता है. इस तरह से सिर्फ एक दिन के नॉर्मल लोकल सफर के लिए भी आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ जाती है.

लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे

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कई तरह के होते हैं और चार्ज

जानकारी दें दे कि लग्जरी कार किराए पर लेना केवल पैसे देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ कई नियम और शर्तें भी जुड़ी होती हैं. क्योंकि ज्यादातर बड़ी रेंटल कंपनियां इन महंगी गाड़ियों को बिना ड्राइवर के देने से बचती हैं और अगर देती भी हैं तो उन्हें लाखों रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट या रिफंडेबल अमाउंट जमा कराना पड़ता है.

वहीं इसके अलावा गाड़ी में किसी भी तरह की खरोंच आने या नुकसान होने पर उसकी भरपाई का पूरा जिम्मा ग्राहक का होता है. जिसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लॉज होते हैं. टोल टैक्स, पार्किंग का खर्च और ड्राइवर का चार्ज ग्राहकों को अलग से अपनी जेब से देना पड़ता है. इन सभी खर्चों की वजह से लग्जरी कार का सफर कागजों पर दिखने वाले किराए से काफी ज्यादा महंगा साबित होता है.

लग्जरी कार किराये पर लेना कितना महंगा? आंकड़े चौंका देंगे

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क्या आम आदमी के लिए है आसान?

सभी आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि लग्जरी कारें किराए पर लेना आम आदमी के बस की बात नहीं है. यह सेगमेंट पूरी तरह से हाई-प्रोफाइल लोगों, सेलिब्रिटियों, बड़े बिजनेस मैन या फिर उन खास मौकों के लिए बना है जहां थोड़ा भौकाल दिखाना होता है. आम लोग अपनी जिंदगी के किसी बेहद खास दिन जैसे शादी की सालगिरह या जीवन के सबसे बड़े दिन पर ही इन महंगी गाड़ियों का शौक पूरा कर पाते हैं.

वहीं ऑटोमोबाइल बाजार के जानकारों का मानना है कि इन गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि रेंटल कंपनियां भी उसी हिसाब से भारी भरकम किराया वसूलती हैं. कुल मिलाकर अगर आप भी सड़क पर लग्जरी कारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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