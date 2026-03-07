हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBAAS प्लान के साथ सस्ती हुई Ultraviolette X-47, जानिए क्या अब खरीदना सही रहेगा?

BAAS प्लान के साथ सस्ती हुई Ultraviolette X-47, जानिए क्या अब खरीदना सही रहेगा?

Ultraviolette X-47 अब BAAS प्लान के साथ सस्ती कीमत में उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार यह बाइक एक चार्ज में लगभग 323 किमी तक चल सकती है. आइए इसकी कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक बाइक का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब कंपनियां नए तरीके भी अपना रही हैं ताकि ग्राहकों के लिए कीमत कम की जा सके. इसी कड़ी में Ultraviolette X-47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अब Battery as a Service (BAAS) प्लान के साथ उपलब्ध कराई गई है. इस प्लान के कारण बाइक की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है और ग्राहक बैटरी को अलग से मंथली सब्सक्रिप्शन के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

BAAS प्लान के साथ कितनी हो गई कीमत?

BAAS प्लान के साथ Ultraviolette X-47 की शुरुआती कीमत लगभग 1.49 लाख रुपये रखी गई है. इसमें बैटरी की कीमत शामिल नहीं होती. बैटरी के लिए ग्राहकों को लगभग 2499 रुपये प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन देना होगा. यह सब्सक्रिप्शन करीब 5 साल के लिए होगा. कंपनी का कहना है कि फाइनेंसिंग का समय खत्म होने के बाद बैटरी की ओनरशिप ग्राहक को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मिल जाएगी. इस मॉडल को Ecofy के साथ साझेदारी में पेश किया गया है. अगर BAAS प्लान न लिया जाए तो इस बाइक की कीमत करीब 2.49 लाख रुपये हो सकती है.

रेंज और परफॉर्मेंस

Ultraviolette X-47 को एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है. कंपनी के अनुसार यह बाइक एक बार चार्ज करने पर लगभग 323 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. इस बाइक में करीब 39 bhp की पावर और 100 Nm टॉर्क मिलता है. परफॉर्मेंस की बात करें तो यह बाइक 0 से 60 kmph की स्पीड सिर्फ 2.7 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 145 kmph बताई जा रही है. इसके बैटरी पैक पर 5 साल की वारंटी भी दी जाती है.

BAAS प्लान के फायदे

BAAS प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाइक की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है. इससे उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना आसान हो जाता है जो एक साथ ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते. इसके अलावा बैटरी पर वारंटी होने के कारण ग्राहकों को बैटरी से जुड़ी चिंता भी कम रहती है. कई लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन देना बेहतर विकल्प बन सकता है. हालांकि BAAS प्लान के कुछ नुकसान भी हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर महीने बैटरी के लिए अलग से भुगतान करना होगा. इसके अलावा बाइक को दोबारा बेचते समय प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बैटरी की ओनरशिप अलग होती है. इसी वजह से कई ग्राहक अभी भी सीधे बैटरी के साथ बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

Published at : 07 Mar 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Battery Auto News Range Ultraviolette X-47 BAAS Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
BAAS प्लान के साथ सस्ती हुई Ultraviolette X-47, जानिए क्या अब खरीदना सही रहेगा?
BAAS प्लान के साथ सस्ती हुई Ultraviolette X-47, जानिए क्या अब खरीदना सही रहेगा?
ऑटो
अगर 50 हजार डाउन पेमेंट पर Maruti Ertiga खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? इन गाड़ियों को देती है टक्कर
अगर 50 हजार डाउन पेमेंट पर Maruti Ertiga खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? ये गाड़ियां राइवल्स
ऑटो
भारत में Tesla की बड़ी एंट्री! लुधियाना में खुला पहला स्टोर, Model Y की फास्ट चार्जिंग ने किया हैरान
भारत में Tesla की बड़ी एंट्री! यहां खुला पहला स्टोर, फास्ट चार्जिंग ने किया हैरान
ऑटो
Tata Tiago या Maruti Alto K10, 30 हजार सैलरी होने पर कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर?
Tata Tiago या Maruti Alto K10, 30 हजार सैलरी होने पर कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेहतर?
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
क्रिकेट
शादी के 24 घंटे के भीतर मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर, एक दिन पहले भी खेला था क्रिकेट; देखें वीडियो 
शादी के 24 घंटे के भीतर मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर, एक दिन पहले भी खेला था क्रिकेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
हेल्थ
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
यूटिलिटी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Embed widget