Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. खासकर इलेक्ट्रिक SUV लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं क्योंकि इनमें जगह भी ज्यादा होती है और नई टेक्नोलॉजी भी मिलती है. अभी तीन गाड़ियां- Maruti E-Vitara, Tata Curvv EV और Mahindra BE 6 काफी चर्चा में हैं. अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो इन तीनों का फर्क समझना जरूरी है. आइए जानते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक कार खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा.

Maruti E-Vitara

Maruti Suzuki की E-Vitara कंपनी की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक SUV है. Maruti भारत में भरोसेमंद ब्रांड मानी जाती है, इसलिए कई लोग इस कार का इंतजार कर रहे हैं. इस कार का डिजाइन काफी साफ और मॉडर्न है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर और आरामदायक सीटें मिल सकती हैं. रेंज की बात करें तो यह कार लगभग 500 किमी तक चल सकती है एक बार चार्ज होने पर. Maruti की कारें आमतौर पर कम खर्च में चलती हैं, इसलिए ये कार डेली यूज के लिए बेहतर हो सकती है. इसकी कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

Tata Curvv EV

Tata पहले से ही इलेक्ट्रिक कारों में मजबूत कंपनी है. Curvv EV एक स्टाइलिश SUV है जिसका डिजाइन थोड़ा स्पोर्टी और अलग दिखता है. इस कार की छत पीछे की तरफ थोड़ी Slope वाली है, जिससे इसका लुक काफी अट्रैक्टिव लगता है. इसमें बड़ी स्क्रीन, अच्छा साउंड सिस्टम और कई स्मार्ट फीचर्स मिल सकते हैं. इसकी रेंज लगभग 450 से 500 किमी तक हो सकती है. कीमत की बात करें तो ये करीब 18 से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

Mahindra BE 6

Mahindra की BE सीरीज नई इलेक्ट्रिक कारों की लाइन है. BE 6 का डिजाइन काफी फ्यूचर जैसा और स्पोर्टी दिखता है. इस SUV में बड़ी बैटरी और पावरफुल मोटर मिल सकती है. इसकी रेंज लगभग 500 से 550 किमी तक हो सकती है, जो काफी अच्छी मानी जाती है. इसमें बड़ी स्क्रीन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और नए टेक फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपये हो सकती है.

तीनों कारों में कौन बेहतर?

अगर आप कम कीमत और अच्छा डिजाइन चाहते हैं तो Tata Curvv EV अच्छा विकल्प हो सकती है. अगर आपको भरोसेमंद ब्रांड और कम खर्च वाली कार चाहिए तो Maruti E-Vitara सही हो सकती है और अगर आपको ज्यादा पावर और लंबी रेंज चाहिए तो Mahindra BE 6 बेहतर हो सकती है.

