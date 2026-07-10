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हिंदी न्यूज़ऑटोमानसून में पेड़ गिरने से डैमेज हो जाए कार तो कैसे लें इंश्योरेंस, जीरो डेब्ट पॉलिसी में कितना मिलेगा क्लेम?

मानसून में पेड़ गिरने से डैमेज हो जाए कार तो कैसे लें इंश्योरेंस, जीरो डेब्ट पॉलिसी में कितना मिलेगा क्लेम?

Car Insurance Claim Tree Damage: मानसून में पेड़ गिरने से कार डैमेज हो गई? जानें कॉम्प्रिहेंसिव और जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस के तहत क्लेम कैसे लें और किन बातों का ध्यान रखें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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Car Insurance Claim Tree Damage: गर्मियों से मानसून भले ही हम सभी को राहत दिलाता है लेकिन इस दौरान अपने साथ कई आफत भी लेकर आता है. मानसून के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि, भले ही मौसम ठंडा हो जाता है. लेकिन कार मालिकों की टेंशन बढ़ जाती है. बारिश के मौसम में तेज हवाओं और जलभराव से कार को पार्क करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है.
कई बार देखा गया है कि नई कारें पेड़ों की चपेट में आकर बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं. जिसके चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है. 

लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले अपने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. तो चलिए आज इस खबर में जानतें हैं कि, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम कर सकते हैं.

जेब से नहीं खर्च होंगे पैसे

बता दें कि, अगर आपने अपनी कार के इंश्योरेंस में जीरो डेप्रिसिएशन का ऐड-ऑन कवर करवाया है तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं. नॉर्मल इंश्योरेंस में गाड़ी के पार्ट्स की उम्र के हिसाब से उनकी वैल्यू कम हो जाती है. जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं. आपको बता दें कि रिपेयर के समय आपको कुछ हिस्सा अपनी जेब से देना पड़ता है. 

जबकि जीरो डेप कवर के साथ कंपनी रिप्लेस किए गए पार्ट्स की पूरी कीमत चुकाती है. आपको सिर्फ फाइलिंग फीस के नाम पर एक छोटी सी फिक्स्ड रकम देनी होती है. बाकी सारा बड़ा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ही उठाती है.

यह भी पढ़ें: इंजन नहीं, अब कार खरीदने से पहले भारतीय सबसे ज्यादा देखते हैं ये 5 फीचर्स

क्लेम लेने का सही प्रक्रिया

आपको बता दें कि, अगर आपकी गाड़ी पर पेड़ गिर गया है तो तुरंत सबसे पहले घटनास्थल की फोटो और वीडियो ले लें. फोटो और वीडियो क्लेम पास कराने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं. इसके बाद 24 से 72 घंटों के भीतर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को घटना की जानकारी जरूर दें. 

जब तक सर्वेयर गाड़ी को आकर देख न ले तब तक उसे खुद रिपेयर करवाने की कोशिश न करें. अपनी कार को किसी अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही टो कराकर ले जाएं. याद रखें बिना परमिशन के रिपेयरिंग शुरू कराने पर क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है.

इन बातों का रखें खास ख्याल

कुछ लोग इंश्योरेंस क्लेम करते समय गलतियां कर देते हैं. जिसमें सबसे बड़ी गलती है देरी से जानकारी देना इसलिए इंफॉर्म करने में देरी कभी न करें. सर्वेयर को दी गई जानकारी सटीक होनी चाहिए. अगर पेड़ सरकारी जमीन पर था और आप उसे मुआवजे के लिए सरकारी अथॉरिटी को भी क्लेम करना चाहते हैं तो एफआईआर या लोकल पुलिस रिपोर्ट की कॉपी काम आ सकती है. 

हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी को किसी सुरक्षित गैराज में ही रखें. अंत में यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रीमियम भरा हुआ है और पॉलिसी एक्टिव मोड में है. क्योंकि एक्सपायर्ड पॉलिसी पर कोई भी क्लेम नहीं मिलता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Car Insurance Claim Tree Damage Zero Depreciation Claim Process Monsoon Car Damage Insurance Comprehensive Insurance Cover
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