Car Insurance Claim Tree Damage: गर्मियों से मानसून भले ही हम सभी को राहत दिलाता है लेकिन इस दौरान अपने साथ कई आफत भी लेकर आता है. मानसून के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि, भले ही मौसम ठंडा हो जाता है. लेकिन कार मालिकों की टेंशन बढ़ जाती है. बारिश के मौसम में तेज हवाओं और जलभराव से कार को पार्क करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है.

कई बार देखा गया है कि नई कारें पेड़ों की चपेट में आकर बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं. जिसके चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है.

लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले अपने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. तो चलिए आज इस खबर में जानतें हैं कि, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम कर सकते हैं.

जेब से नहीं खर्च होंगे पैसे

बता दें कि, अगर आपने अपनी कार के इंश्योरेंस में जीरो डेप्रिसिएशन का ऐड-ऑन कवर करवाया है तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं. नॉर्मल इंश्योरेंस में गाड़ी के पार्ट्स की उम्र के हिसाब से उनकी वैल्यू कम हो जाती है. जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं. आपको बता दें कि रिपेयर के समय आपको कुछ हिस्सा अपनी जेब से देना पड़ता है.

जबकि जीरो डेप कवर के साथ कंपनी रिप्लेस किए गए पार्ट्स की पूरी कीमत चुकाती है. आपको सिर्फ फाइलिंग फीस के नाम पर एक छोटी सी फिक्स्ड रकम देनी होती है. बाकी सारा बड़ा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ही उठाती है.

यह भी पढ़ें: इंजन नहीं, अब कार खरीदने से पहले भारतीय सबसे ज्यादा देखते हैं ये 5 फीचर्स

क्लेम लेने का सही प्रक्रिया

आपको बता दें कि, अगर आपकी गाड़ी पर पेड़ गिर गया है तो तुरंत सबसे पहले घटनास्थल की फोटो और वीडियो ले लें. फोटो और वीडियो क्लेम पास कराने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं. इसके बाद 24 से 72 घंटों के भीतर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को घटना की जानकारी जरूर दें.

जब तक सर्वेयर गाड़ी को आकर देख न ले तब तक उसे खुद रिपेयर करवाने की कोशिश न करें. अपनी कार को किसी अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही टो कराकर ले जाएं. याद रखें बिना परमिशन के रिपेयरिंग शुरू कराने पर क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है.

इन बातों का रखें खास ख्याल

कुछ लोग इंश्योरेंस क्लेम करते समय गलतियां कर देते हैं. जिसमें सबसे बड़ी गलती है देरी से जानकारी देना इसलिए इंफॉर्म करने में देरी कभी न करें. सर्वेयर को दी गई जानकारी सटीक होनी चाहिए. अगर पेड़ सरकारी जमीन पर था और आप उसे मुआवजे के लिए सरकारी अथॉरिटी को भी क्लेम करना चाहते हैं तो एफआईआर या लोकल पुलिस रिपोर्ट की कॉपी काम आ सकती है.

हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी को किसी सुरक्षित गैराज में ही रखें. अंत में यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रीमियम भरा हुआ है और पॉलिसी एक्टिव मोड में है. क्योंकि एक्सपायर्ड पॉलिसी पर कोई भी क्लेम नहीं मिलता है.

यह भी पढ़ें: Kia Syros EV और Sorento Hybrid जल्द होंगी लॉन्च, जानिए क्या होगा खास