PM Modi के काफिले में अब सिर्फ Range Rover और Fortuner, जानें माइलेज और सेफ्टी में दमदार कौन?

PM Modi Convoy Cars: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. क्योंकि अब उनकी सिक्योरिटी मूवमेंट में सिर्फ दो गाड़ियां सबसे ज्यादा नजर आएंगी. एक रेंज रोवर और दूसरी फॉर्च्यूनर. पहले जहां लंबा-चौड़ा काफिला दिखाई देता था. वहीं अब कम गाड़ियों के साथ पीएम का कारवां नजर आ रहा है. बता दें कि ईंधन बचाने के लिए पीएम के काफिले का साइज छोटा किया गया है.

ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर में ज्यादा दम किसमें है. कोई लग्जरी और हाई सिक्योरिटी की बात करता है. तो कोई फॉर्च्यूनर की मजबूत बॉडी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस का फैन है. जान लें माइलेज और सेफ्टी में दमदार कौन?

रेंज रोवर में हाई लेवल सिक्योरिटी

रेंज रोवर को दुनिया की सबसे प्रीमियम और हाई सिक्योरिटी एसयूवी में गिना जाता है. पीएम मोदी के काफिले में इस्तेमाल होने वाली खास रेंज रोवर को बुलेट रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ तैयार किया जाता है. इसमें मजबूत बॉडी शेल, ब्लास्ट प्रोटेक्शन और हाई टेक कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. यही वजह है कि एसपीजी जैसी एजेंसियां इस गाड़ी पर ज्यादा भरोसा करती हैं.

हालांकि माइलेज की बात करें तो इतनी भारी और पावरफुल एसयूवी ज्यादा फ्यूल पीती है. आमतौर पर इसका माइलेज 6 से 8 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माना जाता है. लेकिन यहां फोकस माइलेज नहीं बल्कि सुरक्षा और परफॉर्मेंस पर होता है. शानदार रोड प्रेजेंस और लग्जरी इंटीरियर के कारण भी यह गाड़ी वीआईपी मूवमेंट की पहली पसंद मानी जाती है.

फॉर्च्यूनर भरोसे और दमदार माइलेज वाली

टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें तो यह एसयूवी भारत में नेताओं, अफसरों और सिक्योरिटी एजेंसियों की फेवरेट मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद इंजन है. खराब रास्तों से लेकर हाईवे तक फॉर्च्यूनर हर जगह शानदार परफॉर्म करती है. यही कारण है कि पीएम मोदी के काफिले में भी यह गाड़ी नजर आएगी. माइलेज के मामले में फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर से काफी आगे मानी जाती है और इसका डीजल वेरिएंट करीब 10 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देता है.

सेफ्टी के लिए इसमें मल्टी एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत चेसिस जैसी खूबियां मिलती हैं. फॉर्च्यूनर का सिंपल लेकिन दबदबे वाला लुक लोगों को काफी पसंद आता है. यही वजह है कि कम खर्च में दमदार सुरक्षा और परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए यह एसयूवी आज भी पहली पसंद बनी हुई है.

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