TVS Raider 125 या Pulsar NS125, कौन सी बाइक है ज्यादा पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी?

भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में 125cc सेगमेंट आज सबसे तेजी से बढ़ने वाला और पॉपुलर सेगमेंट बन गया है. इस कैटेगरी में दो बाइक्स -Bajaj Pulsar NS125 और TVS Raider 125 सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. दोनों कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं. जहां Pulsar NS125 अपनी स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस ABS तकनीक के लिए जानी जाती है, वहीं TVS Raider 125 अपने स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम टेक्नोलॉजी की वजह से युवाओं की पसंद बन चुकी है. आइए जानते हैं, कौन सी बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है.

कंसोल और कनेक्टिविटी

TVS Raider 125 अपने TFT DD वेरिएंट में दिए गए TFT डिजिटल कंसोल के कारण काफी प्रीमियम फील होती है. इसका कलर डिस्प्ले इंटरएक्टिव है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और मैसेज अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसका इंटरफेस भी काफी मॉडर्न है. वहीं, नई Bajaj Pulsar NS125 (2026 मॉडल) में अब LCD डिजिटल कंसोल दिया गया है. यह दिखने में मॉडर्न है, लेकिन TFT डिस्प्ले जितना एडवांस नहीं लगता. कुल मिलाकर, अगर बात डिस्प्ले की मॉडर्निटी और विजुअल अपील की करें, तो Raider 125 इस मामले में आगे है.

राइडिंग और सेफ्टि फीचर्स

TVS Raider 125 दो राइडिंग मोड्स — Eco और Power के साथ आती है, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच बेहतरीन बैलेंस मिलता है. इसमें दी गई iGo Assist Mild-Hybrid तकनीक बाइक को स्टार्ट-स्टॉप ट्रैफिक में ज्यादा स्मूद और इकोनॉमिकल बनाती है. दूसरी ओर, Pulsar NS125 अपने सेगमेंट में तीन-स्टेज ABS सिस्टम देने वाली पहली बाइक है. इसमें Road, Rain और Off-road मोड्स दिए गए हैं, जो अलग-अलग सड़कों पर कंट्रोल और सेफ्टी बढ़ाते हैं. यह फीचर इसे राइडिंग सेफ्टी के मामले में दूसरों से अलग बनाता है. इसलिए कहा जा सकता है कि Raider 125 शहर में स्मूद और आरामदायक राइड के लिए बेहतर है.

इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों बाइक्स में लगभग समान इंजन कैपेसिटी है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अलग है. Pulsar NS125 में 124.45cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 12 PS पावर और 11 Nm टॉर्क देता है. वहीं, TVS Raider 125 में 124.8cc इंजन है जो 11.4 PS पावर और 11.2 Nm टॉर्क जनरेट करता है. दोनों में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. Pulsar थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, जबकि Raider अपने कम वजन (123 किग्रा) की वजह से शहर में आसानी से चलती है और बेहतर माइलेज देती है.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

कीमत की बात करें तो TVS Raider 125 (TFT DD वेरिएंट) की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 95,600 है, जबकि Bajaj Pulsar NS125 (ABS वेरिएंट) की कीमत करीब 98,400 है. Raider थोड़ी सस्ती है और इसमें मिलने वाले TFT डिस्प्ले, iGo Assist और प्रीमियम सिटी राइडिंग कम्फर्ट इसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी विकल्प बनाते हैं.

