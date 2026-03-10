हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जॉनी लीवर को हमेशा हंसते-मुस्कुराते और दूसरों को हंसाते हुए देखा गया है. लेकिन, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी तकलीफों का सामना किया है, जिसका खुलासा उनकी बेटी जेमी लिवर ने किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Mar 2026 01:38 PM (IST)
90 के दशक के पॉपुलर कलाकारों में से एक माने जाने वाले जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी में सफलता के साथ-साथ काफी मुश्किल दौर का भी सामना किया है. अब हाल ही में उनकी बेटी जेमी ने दर्दनाक पल के बारे में बात की.

विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में जेमी लीवर ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ा करती थीं, तभी उनके भाई को ट्यूमर हो गया था. पहले तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है. लेकिन ट्यूमर के बढ़ने की वजह से भाई को काफी बेचैनी होने लगी थी.
जेमी ने कहा कि उनका भाई ट्यूमर को छिपाने के लिए अलग तरीके से कपड़े पहनने लगा. वो और उनका भाई एक ही स्कूल में पढ़ा रहते थे. ऐसे में बड़ी बहन होने की वजह से वो अपने भाई का खास ख्याल रखती थीं.
Published at : 10 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Jamie Lever Johny Lever

