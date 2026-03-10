विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में जेमी लीवर ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ा करती थीं, तभी उनके भाई को ट्यूमर हो गया था. पहले तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है. लेकिन ट्यूमर के बढ़ने की वजह से भाई को काफी बेचैनी होने लगी थी.