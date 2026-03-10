एक्सप्लोरर
बेटे को था ट्यूमर, जॉनी लीवर करते रहते थे प्रार्थना, फिर हुआ चमत्कार, जेमी लिवर ने सुनाया हैरान करने वाला किस्सा
जॉनी लीवर को हमेशा हंसते-मुस्कुराते और दूसरों को हंसाते हुए देखा गया है. लेकिन, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी तकलीफों का सामना किया है, जिसका खुलासा उनकी बेटी जेमी लिवर ने किया है.
90 के दशक के पॉपुलर कलाकारों में से एक माने जाने वाले जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी में सफलता के साथ-साथ काफी मुश्किल दौर का भी सामना किया है. अब हाल ही में उनकी बेटी जेमी ने दर्दनाक पल के बारे में बात की.
