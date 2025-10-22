लॉन्च के 1 महीने बाद ही महंगी हो गई Maruti Victoris, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

मारुति सुजुकी ने अपनी नई सी-सेगमेंट एसयूवी Maruti Suzuki Victoris की कीमतों में बढ़ोतरी की है. ये एसयूवी कुछ समय पहले ही ARENA डीलरशिप के माध्यम से लॉन्च की गई थी. लॉन्च के तुरंत बाद ही कंपनी ने इसके दामों में बदलाव किया है. अब इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख से शुरू होकर 19.99 लाख तक पहुंच गई है. मारुति के कुछ वेरिएंट्स की कीमत में करीब 1.5 लाख तक का इजाफा किया गया है. कंपनी का कहना है कि बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट और फीचर्स में सुधार के कारण ये बढ़ोतरी जरूरी थी.

इंटीरियर और केबिन

Maruti Victoris का इंटीरियर बेहद प्रीमियम लुक देता है. इसका सॉफ्ट-टच इंस्ट्रूमेंट पैनल और टेक्सचर्ड सीट अपहोल्स्ट्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. पियानो ब्लैक एक्सेंट्स और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. इस SUV में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है. ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो स्पीड, फ्यूल और नेविगेशन जैसी सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से दिखाता है. टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर्ड टेलगेट भी मौजूद हैं.

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Maruti Suzuki Victoris किसी लग्जरी कार से कम नहीं है. इसमें 8-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, तीन ड्राइविंग मोड्स (पावर, इको, नॉर्मल), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एलेक्सा कनेक्टिविटी, पैनोरमिक सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ने Victoris में किसी तरह का समझौता नहीं किया है. इसमें 6 एयरबैग, ABS विथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री कैमरा, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) जैसे सेफ्टी फीचर्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

मारुति सुजुकी विक्टोरिस में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला -1.5 लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जो 103hp की पावर और 137Nm का टॉर्क देता है. ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसका माइलेज मैनुअल में 21.18 kmpl और ऑटोमैटिक में 21.06 kmpl है. दूसरा इंजन -स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है , जिसमें 1.5L 3-सिलेंडर इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन है. ये 116hp की पावर देता है और CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसका माइलेज करीब 27.9 kmpl तक है. तीसरा -S-CNG वेरिएंट, जो 89hp की पावर देता है और मैनुअल ट्रांसमिशन में 27.02 km/kg तक का माइलेज देता है.

हुंडई क्रेटा से मुकाबला

मारुति विक्टोरिस का मुकाबला मार्केट में कई पॉपुलर एसयूवी से है. इसकी सीधी टक्कर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर, होंडा एलिवेट, टाटा हैरियर और स्कोडा कुशाक से होती है. हुंडई क्रेटा की कीमत 10.73 लाख से शुरू होकर 20.20 लाख तक जाती है. ये SUV पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में उपलब्ध है और इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर विंडो, रिवर्स पार्किंग सेंसर और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

ये भी पढ़ें:-

कम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं Tata Punch EV? जानिए EMI डिटेल्स और राइवल