Bike Mileage Tips: कैसे बेहतर होगा आपकी बाइक का माइलेज? इन टिप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी
Bike Mileage Tips: अगर आप अपने बाइक चलाने के तरीकों में कुछ बदलाव कर लें, तो आप भी फ्यूल की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप बाइक के माइलेज को बेहतर कर सकते हैं?
भारतीय बाजार में लोगों को ऐसी बाइक्स की तलाश रहती है, जो अच्छा माइलेज दे. लेकिन सिर्फ अच्छी बाइक खरीदना ही काफी नहीं होता. अगर बाइक को सही तरीके से चलाया और संभाला जाए, तो बाइक का माइलेज और भी बेहतर हो सकता है. अपनी राइडिंग स्टाइल में थोड़े बदलाव करके आप फ्यूल की बचत कर सकते हैं और बाइक का टैंक ज्यादा समय तक चल सकता है. आइए इन टिप्स के बारे में जान लेते हैं.
कैसे बाइक के माइलेज को कर सकते हैं बेहतर?
- सबसे पहले बाइक के टायर प्रेशर का ध्यान रखना जरूरी है. टायर में हवा न ज्यादा होनी चाहिए और न ही कम. सही प्रेशर होने से बाइक सड़क पर आसानी से चलती है और इंजन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. अगर टायर में हवा कम होगी तो बाइक सड़क पर घसीटती है, जिससे ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है.
- बाइक की सही देखभाल करना भी बहुत जरूरी है. समय-समय पर इंजन ऑयल बदलना चाहिए और एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर की जांच करते रहना चाहिए. अगर ये पार्ट्स खराब हो जाएं तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए. नियमित सर्विस कराने से इंजन अच्छी तरह काम करता है और माइलेज भी बेहतर मिलता है.
- इसके अलावा बाइक पर ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए. मोटरसाइकिल छोटी होती है और उस पर ज्यादा वजन होने से इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए बाइक से बेकार या अतिरिक्त चीजें हटा देना बेहतर होता है.
- बाइक को हमेशा संतुलित और एक जैसी स्पीड पर चलाने की कोशिश करनी चाहिए. बार-बार तेज और धीमा करने या बहुत तेज रफ्तार से चलाने पर पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. अगर आप सामान्य और स्थिर स्पीड में बाइक चलाते हैं तो फ्यूल की बचत होती है और पैसे भी बचते हैं.
