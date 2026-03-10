क्रिकेट के साथ लग्जरी का भी शौक, Rohit Sharma के पास हैं करोड़ों की कारें, ऐसा है पूरा कलेक्शन

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. मैदान पर उनकी शानदार पारियां जितनी चर्चा में रहती हैं, उतना ही उनका लग्जरी लाइफस्टाइल भी सुर्खियों में रहता है. रोहित शर्मा की कार कलेक्शन में इलेक्ट्रिक कार से लेकर सुपर लग्जरी SUV और स्पोर्ट्स कार तक शामिल हैं. आइए उनके गैराज में मौजूद 5 शानदार कारों के बारे में जानते हैं.

Tesla Model Y भी है रोहित शर्मा के पास

रोहित शर्मा ने हाल ही में अपने गैराज में Tesla Model Y को शामिल किया है. ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन के लिए जानी जाती है. इस कार की खास बात इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज है. एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 622 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें ऑटो-पायलट सिस्टम, बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.

Lamborghini Urus SE

रोहित शर्मा को तेज रफ्तार कारें बहुत पसंद हैं और इसी वजह से उनके पास Lamborghini Urus SE भी है. यह एक हाइब्रिड परफॉर्मेंस SUV है जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये बताई जाती है. यह कार स्पोर्ट्स कार जैसी तेज रफ्तार और SUV जैसा आराम दोनों देती है. खास बात यह है कि रोहित ने अपनी पुरानी Lamborghini Urus को एक फैंटेसी लीग विजेता को गिफ्ट करने का भी ऐलान किया था, जिससे उनके फैंस काफी खुश हुए थे.

Range Rover HSE

रोहित शर्मा के गैराज में Land Rover Range Rover HSE भी मौजूद है. यह SUV अपने शानदार आराम और मजबूत डिजाइन के लिए जानी जाती है. इस कार में 3 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है और यह केवल 6.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी लंबी व्हीलबेस और लग्जरी इंटीरियर इसे सेलिब्रिटीज की पसंदीदा कारों में शामिल करता है.

BMW M5

BMW M5 एक शानदार स्पोर्ट्स सेडान है और यह रोहित शर्मा के कार कलेक्शन का खास हिस्सा है. यह कार अपनी तेज रफ्तार और शानदार हैंडलिंग के लिए जानी जाती है. इसमें लगभग 591bhp की ताकत मिलती है और यह बहुत तेजी से 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

Mercedes-Benz GLS 400d

रोहित शर्मा ने साल 2022 में Mercedes-Benz GLS 400d भी खरीदी थी. यह एक बड़ी और लग्जरी SUV है जिसे कई लोग “SUV की S-Class” भी कहते हैं. इस कार में 3.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है और इसका केबिन काफी बड़ा और आरामदायक होता है. लंबी जर्नी और परिवार के साथ सफर के लिए यह कार बहुत अच्छी मानी जाती है.

