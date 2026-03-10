Tata Tiago या Maruti WagonR, किस गाड़ी का बेस मॉडल खरीदने में फायदा? यहां जान लीजिए अंतर

भारतीय ऑटो बाजार में टाटा टियागो और मारुति वैगनआर दोनों ही काफी लोकप्रिय कारें हैं. बजट सेगमेंट में आने वाली ये दोनों गाड़ियां अपनी कीमत, फीचर्स और माइलेज के चलते लोगों के बीच काफी डिमांडिंग रहती हैं. टाटा टियागो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 7.82 लाख रुपये तक जाती है.

इसके अलावा Maruti Suzuki WagonR की शुरुआती कीमत लगभग 4.98 लाख रुपये है, जो टॉप मॉडल में करीब 6.94 लाख रुपये तक पहुंचती है. इस हिसाब से देखा जाए तो Tiago का बेस मॉडल Wagon R की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए जिन ग्राहकों का बजट सीमित है और जो एंट्री-लेवल हैचबैक खरीदना चाहते हैं, उनके लिए Tiago एक बेहतर विकल्प हो सकती है. खास बात यह भी है कि दोनों कारें पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन में मौजूद हैं, जिससे खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार ऑप्शन चुन सकते हैं.

Tata Tiago और Maruti WagonR के फीचर्स

Tata Tiago के बेस वेरिएंट से ही कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जबकि हायर वेरिएंट में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 10.25-इंच डिस्प्ले का विकल्प भी मिलता है. इसके अलावा 8-स्पीकर हार्मन साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी, 15-इंच अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, LED DRLs और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स इसे और आकर्षक बनाते हैं. साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स भी इसे खास बनाते हैं.

इसके अलावा Maruti Suzuki Wagon R में भी कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 14-इंच अलॉय व्हील्स और ड्यूल-टोन इंटीरियर जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसके टॉप वेरिएंट में स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर का विकल्प भी दिया जाता है. हालांकि फीचर्स और प्रीमियम फील के मामले में Tiago थोड़ा आगे नजर आती है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी Wagon R से बेहतर मानी जाती है.

कैसा है दोनों गाड़ियों का माइलेज?

माइलेज के मामले में दोनों कारें अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन यहां Wagon R को बढ़त मिलती है. Tata Tiago के पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर है. वहीं इसके CNG वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लगभग 26.49 किमी/किग्रा और AMT ट्रांसमिशन के साथ करीब 28.06 किमी/किग्रा तक माइलेज मिलता है. खास बात यह है कि Tiago के CNG वर्जन में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट में काफी अलग और उपयोगी माना जाता है.

दूसरी तरफ Maruti Wagon R का पेट्रोल वर्जन लगभग 25.19 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि इसके CNG वेरिएंट में माइलेज बढ़कर करीब 34.05 किमी/किग्रा तक पहुंच जाता है. हालांकि Wagon R का CNG मॉडल केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही उपलब्ध है. कुल मिलाकर अगर माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर है तो Wagon R CNG बेहतर विकल्प बन सकती है, जबकि फीचर्स और प्रीमियम फील के लिए Tiago को ज्यादा पसंद किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:-

क्रिकेट के साथ लग्जरी का भी शौक, Rohit Sharma के पास हैं करोड़ों की कारें, ऐसा है पूरा कलेक्शन