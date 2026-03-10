मर्सिडीज-बेंज की नई CLA इलेक्ट्रिक सेडान भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक नया विकल्प बनकर सामने आई है. ये कार खास तौर पर युवा खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं. कंपनी ने इस कार में शानदार रेंज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अट्रैक्टिव डिजाइन देने की कोशिश की है. आइए इस लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान के फीचर्स और परफॉर्मेंस और इंटीरियर के बारे में विस्तार से नजर डालते हैं.

CLA 250+ इलेक्ट्रिक वर्जन एक बार चार्ज करने पर लगभग 792 किलोमीटर तक चलने का दावा करता है. यह रेंज कई महंगी इलेक्ट्रिक कारों से भी ज्यादा बताई जा रही है. इस रेंज के पीछे कार की एयरोडायनामिक डिजाइन, बड़ी 85kWh बैटरी और दो-स्पीड गियरबॉक्स जैसी टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है.

ड्राइविंग में कैसी है रेंज और परफॉर्मेंस?

आमतौर पर ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों में सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स होता है, लेकिन CLA इलेक्ट्रिक में बेहतर एफिशिएंसी के लिए दो-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. टेस्ट ड्राइव के दौरान कार लगभग 620 से 650 किलोमीटर तक चलती दिखी, जो कि काफी प्रभावशाली है. इस कार में 272bhp की ताकत वाला सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है. इसकी पावर डिलीवरी काफी स्मूद और आसान है. हालांकि यह कुछ डुअल-मोटर इलेक्ट्रिक कारों जितनी तेज नहीं है. कार का स्टीयरिंग हल्का है और शहर में चलाने में आसान लगता है. इसमें मजबूत रीजेन मोड भी दिया गया है, जिससे लगभग ‘वन-पेडल ड्राइविंग’ जैसा अनुभव मिलता है. राइड कम्फर्ट भी अच्छा है और बढ़ा हुआ ग्राउंड क्लीयरेंस भारतीय सड़कों के लिए मददगार साबित होता है.

एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन

नई CLA इलेक्ट्रिक का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है. सामने की तरफ मर्सिडीज की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है जिसमें छोटे-छोटे स्टार डिजाइन दिखाई देते हैं. कार की कूप-स्टाइल बॉडी इसे और ज्यादा स्पोर्टी बनाती है. इंटीरियर की बात करें तो इसमें मॉडर्न और Youth Design देखने को मिलता है. कार में 14-इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है जिससे ज्यादातर फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके साथ ही AI, ChatGPT आधारित सिस्टम और स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट जैसी कई नई टेक्नोलॉजी भी दी गई हैं. इसमें बर्मेस्टर ऑडियो सिस्टम, मसाज सीट, ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे कई प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं.

क्या ये खरीदने लायक लग्जरी EV है?

फीचर्स, डिजाइन और रेंज के मामले में Mercedes-Benz CLA इलेक्ट्रिक एक शानदार पैकेज लगती है. इसकी लंबी रेंज इसे डेली यूज के लिए भी बेहतर बनाती है. हालांकि पीछे की सीट पर जगह थोड़ी कम है और यह अपनी क्लास की सबसे तेज कार नहीं है. फिर भी अगर आप पहली बार लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं और स्टाइलिश डिजाइन के साथ लंबी रेंज चाहते हैं, तो CLA इलेक्ट्रिक एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: SUV बाजार में बड़ा धमाका! नई Duster से Nissan Tekton तक, जल्द आ रही हैं ये 5 नई कारें