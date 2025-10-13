सिर्फ 3 हजार की EMI पर मिल जाएगी Hero Splendor को टक्कर देने वाली ये बाइक, जानें राइवल्स

भारतीय बाजार में TVS Radeon को Hero Splendor की सबसे बड़ी कंपटीटर के तौर पर जाना जाता है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में और भी गिरावट देखने को मिली है. अब इस बाइक को नोएडा में सिर्फ 66 हजार 300 रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है. अगर आप कम बजट में Hero Splendor जैसी किसी बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए TVS Radeon एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. आइए इस बाइक की ऑन-रोड कीमत और EMI डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

जीएसटी कटौती के बाद TVS Radeon को नोएडा में सिर्फ 81 हजार 113 रुपये की ऑन-रोड कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसकी ऑन-रोड कीमत में 7 हजार 730 रुपये RTO Tax, 6,321 रुपये इंश्योरेंस अमाउंट शामिल है. इसके अलावा 762 रुपये एक्सेसरीज की कीमत भी शामिल है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी बाइक?

अगर आप TVS Radeon खरीदने के लिए 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको बचे हुए 71 हजार 113 रुपये बाइक लोन के तौर पर लेने होंगे. क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पर आपको ये लोन अगर 10 फीसदी ब्याज दर से मिलता है और आप 2 साल के लिए इस लोन को लेते हैं तो आपको हर महीने कुल 3 हजार 282 रुपये की EMI भरनी होगी. आपको 2 साल में कुल 7643 रुपये के करीब ब्याज के तौर पर भरने होंगे. ब्याज जुड़ने के बाद गाड़ी की कीमत 88 हजार 756 रुपये हो जाएगी, जिसमें 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट भी शामिल हैं.

TVS Radeon की पावर और माइलेज

TVS Radeon में 109.7 cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. इस इंजन से 7,350 rpm पर 8.08 bhp की पावर मिलती है और 4,500 rpm पर 8.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट होता है. बाइक का इंजन 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

टीवीएस की इस बाइक के टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 10 लीटर है. माइलेज की बात की जाए तो इसका ARAI कलेम्ड माइलेज 73 kmpl है. एक बार टैंक फुल करने के बाद बाइक को आसानी से 700 से ज्यादा किलोमीटर तक चलाया जा सकता है.

रेडियन 110 के सभी वेरिएंट में 18-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा है. TVS Radeon हीरो स्प्लेंडर प्लस को कड़ी टक्कर देती है और यह होंडा सीडी 110 ड्रीम और बजाज प्लेटिना जैसी अन्य 110cc कम्यूटर बाइक्स की राइवल भी है.

