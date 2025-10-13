Renault ने आखिरकार अपनी मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक कार Kwid EV को ब्राजील में पेश कर दिया है, वहां इसे Kwid E-Tech नाम से बेचा जा रहा है. यह मॉडल Dacia Spring EV के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहनों की रणनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

भारत में भी Kwid EV के कई टेस्ट मॉडल पहले ही देखे जा चुके हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यह कार जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. इसका मुकाबला Citroen eC3, Tata Tiago EV और MG Comet EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से हो सकता है.

Kwid EV का डिजाइन

Kwid EV का डिजाइन देखने में काफी अट्रैक्टिव है. इसका लुक Dacia Spring EV जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी अपील देते हैं. फ्रंट में क्लोज्ड ग्रिल दी गई है, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स हैं जो इसे दमदार लुक देते हैं.

इसके साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, डे-टाइम रनिंग लाइट्स और बंपर पर अट्रैक्टिव डिजाइन एलिमेंट्स नजर आते हैं. साइड प्रोफाइल में यह पुरानी Kwid जैसी ही दिखती है, ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग, ब्लैक साइड पैनल, ORVM पर इंडिकेटर लाइट, और 14-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके लुक को और बेहतर बनाते हैं.

Kwid EV का इंटीरियर

Renault ने इस इलेक्ट्रिक Kwid के इंटीरियर को पूरी तरह नया रूप दिया है. केबिन में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसके अलावा, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दो USB-C पोर्ट, और हाइट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. सेंटर कंसोल पर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और प्रीमियम फिनिश देखने को मिलती है.

Kwid EV के सेफ्टी फीचर्स

Renault ने Kwid EV को सेफ्टी के मामले में काफी मजबूत बनाया है. इसमें 6 एयरबैग, ABS (Anti-lock Braking System), ESP (Electronic Stability Program), Hill Start Assist, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा रियर कैमरा, सीटबेल्ट रिमाइंडर, और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरिंग पॉइंट्स भी शामिल किए गए हैं.

पावर, परफॉर्मेंस और रेंज

Renault Kwid EV में 26.8 kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 250 किलोमीटर की रेंज देती है. बैटरी को फास्ट चार्जर से लगभग 1 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि सामान्य चार्जिंग में इसे फुल चार्ज होने में करीब 6–7 घंटे लगते हैं. इसकी टॉप स्पीड लगभग 120 किमी/घंटा बताई जा रही है, जो सिटी ड्राइव और हाईवे दोनों के लिए बेहतर है.

बता दें कि Renault Kwid EV को भारत में 2025 के मध्य तक लॉन्च करने की संभावना है. कंपनी इसे लोकल प्रोडक्शन के तहत लाने की योजना बना रही है ताकि इसकी कीमत को कम रखा जा सके. उम्मीद है कि यह कार भारत में 8 लाख से 10 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश की जाएगी.

ये भी पढ़ें:-

सितंबर 2025 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार हुई तेज, मार्केट में फिर छाई टाटा और मारुति, देखें सेल्स रिपोर्ट