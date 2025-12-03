TVS iQube ST vs Ather Rizta Z: फीचर्स और रेंज के मामले कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है ज्यादा दमदार?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS iQube ST vs Ather Rizta Z: फीचर्स और रेंज के मामले कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है ज्यादा दमदार?

TVS iQube ST और Ather Rizta Z में कौन-सा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है? आइए दोनों स्कूटर के फीचर्स, कम्फर्ट और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर ऐसे मॉडलों की जो पूरे परिवार के लिए आरामदायक हों. इसी वजह से TVS iQube 5.3kWh और Ather Rizta Z दो सबसे पॉपुलर फैमिली ई-स्कूटर्स बन गए हैं. अगर आप एक ऐसा स्कूटर खरीदना चाहते हैं जिसमें फीचर्स और रेंज की सुविधा एक साथ मिले, तो ये खबर आपके काम की है. आइए विस्तार से जानते हैं.

TVS iQube ST के फीचर्स

  • TVS iQube ST में 7-इंच का बड़ा TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर स्पीड, ट्रिप मीटर, रेंज, बैटरी लेवल और समय जैसी सभी जरूरी जानकारी आसानी से दिखाई देती है. इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी भी मौजूद है, जिससे कॉल और SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, OTA अपडेट और वॉइस असिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. नेविगेशन के लिए टर्न-बाय-टर्न दिशा निर्देश मिलते हैं, साथ ही TPMS, USB चार्जिंग पोर्ट और रिवर्स मोड भी दिया गया है. ये स्कूटर इको और पावर-दो राइडिंग मोड देता है. हिल-होल्ड फीचर भी उपलब्ध है, लेकिन यह केवल 3.1kWh वेरिएंट में मिलता है.

Ather Rizta Z के फीचर्स कितने एडवांस हैं?

  • Ather Rizta Z में भी 7-इंच TFT स्क्रीन मिलती है, लेकिन इसके नेविगेशन को ज्यादा एडवांस माना जाता है क्योंकि इसमें Google Maps का पूरा मैप नेविगेशन दिया गया है. इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, USB चार्जिंग और रिवर्स मोड जैसी फीचर्स मिलती हैं. राइडिंग के लिए Zip, Eco और SmartEco तीन मोड दिए गए हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Ather ने इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्कूटर गिरने पर मोटर कट-ऑफ, चोरी या टो करने पर अलर्ट और मैजिक ट्विस्ट जैसे फीचर शामिल किए हैं, जो ज्यादा रिजनरेटिव ब्रेकिंग देता है. इसमें 34 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है, जो iQube के 32 लीटर से थोड़ा ज्यादा है. इनमे से कई फीचर्स AtherStack Pro पैकेज के साथ उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपये ज्यादा है.

बजट के हिसाब से कौन सही है?

  • अगर आपका बजट सीमित है और आप जरूरी फीचर्स के साथ एक बेहतर फैमिली ई-स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो TVS iQube 5.3kWh आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है, लेकिन अगर आप ज्यादा स्मार्ट फीचर्स, बेहतर सुरक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो Ather Rizta Z आपके लिए बेहतर रहेगा.

Published at : 03 Dec 2025 04:42 PM (IST)
